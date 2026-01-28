13-letnia Polka zaginęła na Malcie. Odnaleziono ciało

Zakończyły się poszukiwania 13-letniej Polki, która została porwana przez wzburzone morze w poniedziałek wieczorem. W środę dziennik "Times of Malta" podał, że nurkowie odnaleźli ciało dziewczynki około godz. 10.30 niedaleko miejsca, w którym zniknęła.

Zwłoki zostały przetransportowane łodzią na molo Marfa w mieście Cirkewwa. Z przekazu wynika, że rodzina nastolatki została objęta opieką.

Malta. 13-letnia Polka porwana przez morze. Nurkowie odnaleźli ciało

Poszukiwania trwały od poniedziałku wieczorem. "Siły Zbrojne Malty prowadziły poszukiwania z powietrza i morza, podczas gdy ratownicy z Departamentu Ochrony Cywilnej i policja angażowali się na lądzie" - podawano. Miejscowe służby informowały, że we wtorek rano wznowiły poszukiwania dziecka, przerwane w nocy z powodu złych warunków pogodowych.

Jak wcześniej podawał dziennik "Times of Malta", także brat dziewczynki wpadł do morza, ale został uratowany przez ojca. Rodzic podczas ratowania swoich dzieci doznał obrażeń.

Według gazety turyści z Polski - ojciec z dwojgiem dzieci, przebywający w hotelu w miejscowości Cirkewwa - poszli nad morze, prawdopodobnie po to, by zrobić zdjęcia. Chłopiec i dziewczynka zostali porwani przez fale. Poszukiwania 13-latki rozpoczęto natychmiast.

