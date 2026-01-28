Jednym ze skazanych przez rosyjski sąd jest 30-letni Jewgienij Ubirajew, który na zlecenie legionu Wolność Rosji, walczącego na Ukrainie przeciw siłom rosyjskim, fotografował sprzęt wojskowy.

Portal SotaVision poinformował w środę, że mężczyznę uznano za winnego członkostwa w organizacji terrorystycznej.

Krewni Ubirajewa przekonują, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 30-latek zachorował na depresję i jego zachowania motywowały zaburzenia psychiczne. Ubirajew miał napisać do przedstawicieli legionu, że "chce w końcu komuś pomóc".

Rosja. Oskarżenia o terroryzm i wyroki kolonii karnej. Wśród skazanych 14-latek

Według SotaVision Ubirajewowi zaproponowano, by podłożył ładunek wybuchowy pod jeden z samochodów. Wówczas mężczyzna odmówił. Gdy przedstawiciele legionu zaczęli go szantażować, że przekażą korespondencję z nim rosyjskim służbom, wyjechał do Armenii, a potem na Białoruś. Tam doszło do jego zatrzymania.

Śledczy twierdzą, że mężczyzna dołączył do legionu Wolność Rosji w marcu 2022 roku. Zlecenie sfotografowania systemy rakietowego i samochodów wojskowych na parkingu w Moskwie otrzymał zaś w październiku 2023.

Rosyjski sąd wojskowy skazał również 14-letniego chłopca, mieszkańca Wyszniego Wołoczoka, któremu zarzucono próbę podpalenia budynku administracyjnego, gdzie odbywała się komisja wojskowa. Jego działania zostały udaremnione przez funkcjonariuszy Komitetu Śledczego i FSB.

Portal Meduza donosi, że nastolatkowi postawiono zarzuty udziału w organizacji terrorystycznej oraz usiłowania dokonania zamachu. Zdaniem śledczych, chłopiec działał na zlecenie ukraińskiego wywiadu i w ramach sabotażu przygotował do akcji trzy koktajle Mołotowa.

Nastolatek spędzi w kolonii karnej siedem lat.

Rekordowa przestępczość w Rosji. Tak źle nie było od 15 lat

W ciągu ostatnich 15 lat w Rosji odnotowano rekordową liczbę poważnych i wyjątkowo poważnych przestępstw. Najbardziej gwałtowny wzrost odnotowano od 2023 roku. Wówczas wyniósł on 9,7 proc. (liczba przestępstw osiągnęła 589 000), w 2024 roku – 4,8 proc. (617 300 przestępstw), a w 2025 roku – 1,7 proc. (627 900 przestępstw).

Do najpoważniejszych przestępstw w Rosji zalicza się m.in. rozbój, wymuszenie, morderstwo oraz szereg przestępstw narkotykowych.

Rekordowy poziom wyniosła również liczba poszukiwanych, którzy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że w 2025 roku rosyjskie służby ścigały ponad 114 tysięcy osób. To o ponad 31 tysięcy więcej niż w roku poprzednim.

Jak twierdzi specjalista do spraw rosyjskiego systemu egzekwowania prawa Kiriłł Titajew, wzrost liczby osób poszukiwanych ma związek ze zmianami w polityce migracyjnej oraz utworzeniem tzw. rejestru osób kontrolowanych.

