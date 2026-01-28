"Powrót mroźnej zimy". Synoptycy nie mają wątpliwości, kiedy to nastąpi

Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

To już pewne. Pod koniec tygodnia dotrze do nas masa mroźnego powietrza z północnego wschodu Europy. Możliwe, że czeka nas najsilniejsza fala mrozów w tym sezonie. Miejscami nocą temperatura spadnie znacznie poniżej -20 stopni Celsjusza. Na ocieplenie będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia.

Mapa Europy z zaznaczonymi obszarami niskich temperatur w kolorach od niebieskiego po fioletowy, nakładająca się na zimowy krajobraz z samotną postacią idącą drogą pokrytą śniegiem.
Gaspar Zaldo/WXCHARTS
Nad Polskę nadciągają dwucyfrowe mrozy, temperatura miejscami spadnie w nocy nawet do -25 stopni
  • Zimne powietrze z północnego wschodu przyniesie mroźną zimę, z temperaturami spadającymi poniżej -10 stopni, a lokalnie nawet do -25 stopni Celsjusza
  • Od weekendu prognozowany jest powrót siarczystych mrozów, które utrzymają się co najmniej do początku przyszłego tygodnia
  • Nawet po ociepleniu na północnym wschodzie kraju wciąż będzie mroźnie

Do Polski zmierza mroźne powietrze z północnego wschodu kontynentu. Obecna odwilż skończy się jeszcze przed weekendem i każdy kolejny dzień zapowiada się na zimniejszy od poprzedniego - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Apogeum mrozów przypadnie na koniec obecnego i początek przyszłego tygodnia.

Bardziej wymagająca wersja zimy. Mróz będzie dwucyfrowy 

Miejscami w Polsce wciąż jest dość ciepło, jak na tę porę roku. W środę o godz. 13:00 w najcieplejszym Przemyślu było 4,6 stopnia powyżej zera. Wkrótce jednak mrozy opanują cały kraj.

 

ZOBACZ: Pogoda zmieni się diametralnie. Znamy datę powrotu "prawdziwej" zimy

 

W czwartek ochłodzenie wyraźnie da się odczuć w północno-wschodniej Polsce, gdzie w ciągu dnia będzie -8 stopni, a w reszcie regionów przeważnie od -5 do -1 stopnia. Tylko na południowym wschodzie słupki termometrów zatrzymają się w okolicy zera.

 

Noc z czwartku na piątek przyniesie kilkunastostopniowy mróz: na północnym wschodzie oraz na Kaszubach trzeba się liczyć z wartościami sięgającymi -17, -12 stopni, a w centrum będzie około -9 st. C.

 

Mroźne powietrze z północnego wschodu opanuje Polskę. Wrócą siarczyste mrozyIMGW
Mroźne powietrze z północnego wschodu opanuje Polskę. Wrócą siarczyste mrozy

 

Tuż przed weekendem kilkanaście stopni mrozu zanotujemy również po wschodzie słońca. W piątek w trakcie dnia -12 stopni mrozu doświadczą mieszkańcy północnego wschodu, a w centrum będzie około -7. Najcieplej będzie znowu na południu, jednak nawet tam nie powinno być powyżej zera.

Nawet - 25 stopni na termometrach. Arktyczne mrozy w Polsce

"Od weekendu prognozowany jest powrót mroźnej zimy" - nie mają wątpliwości synoptycy IMGW. W prognozie na kolejne dni wskazują, że od soboty na północnym wschodzie Polski temperatura za dnia spadnie poniżej -10 stopni i może znów wynieść koło -12, -11. W centrum również będzie mroźnie: do około -7, a na południowym zachodzie mróz sięgnie -2 stopni.

 

ZOBACZ: Śnieżyce wkrótce o sobie przypomną. Zbliża się mocna zmiana w pogodzie

 

Ponieważ w weekend nasz kraj znajdzie się w zasięgu wyżu, pogoda będzie spokojna, a śnieg może słabo popadać jedynie na Pomorzu.

 

Weekendowa noc będzie bardzo mroźna, miejscami na wschodzie temperatura lokalnie może spaść znacznie poniżej granicy -20 stopni. Lokalnie możliwe będą wtedy wartości przekraczające -25 stopni Celsjusza.

 

W weekend miejscami w nocy temperatura spadnie nawet do około -25 stopni CelsjuszaIMGW
W weekend miejscami w nocy temperatura spadnie nawet do około -25 stopni Celsjusza

 

Jeśli faktycznie mróz będzie tak intensywny, możemy doświadczyć najzimniejszego okresu w tym sezonie.

 

W niedzielę w ciągu dnia dalej będziemy się zmagać z potężnym zimnem, które na wschodzie i miejscami na Pomorzu wyniesie -13, a w centrum około -10 stopni. Na południowym zachodzie mróz będzie najsłabszy i wyniesie do -2 st. C. Druga połowa weekendu również będzie spokojna, przeważnie bez opadów.

Zima złagodnieje, ale nie od razu. Na ocieplenie jeszcze poczekamy

Fala siarczystych mrozów nie opadnie zbyt szybko. Zagości w Polsce przynajmniej do początku przyszłego tygodnia. Noc z niedzieli na poniedziałek również może przynieść na wschodzie mrozy przekraczające -20 stopni, a miejscami w okolicach -25.

 

ZOBACZ: Siarczyste mrozy zbliżają się do Polski. Termometry wskażą do -26 stopni

 

Po wschodzie słońca na wschodzie i w centrum nie ma szans na większe ochłodzenie i tam będą nam towarzyszyć mrozy sięgające -13, -9 stopni. Mroźnie będzie w całej Polsce. Utrzyma się wyżowa, sucha aura, ale lokalnie w centrum na pewien czas może się zachmurzyć i tam synoptycy nie wykluczają słabych opadów śniegu.

 

W weekend i na początku przyszłego tygodnia możemy mieć do czynienia z najzimniejszym okresem w tym sezonieWXCHARTS
W weekend i na początku przyszłego tygodnia możemy mieć do czynienia z najzimniejszym okresem w tym sezonie

 

Wtorek nie będzie wiele lepszy od poniedziałku. Znowu na północnym wschodzie, północy i miejscami w centrum może być dwucyfrowa i sięgnąć -11 stopni. Jedynie na zachodzie i południu może być wyraźnie cieplej: w okolicach zera.

 

Nad Polskę nadciągają dwucyfrowe mrozy, a stopniowo zacznie się ocieplać w połowie przyszłego tygodniaWXCHARTS
Nad Polskę nadciągają dwucyfrowe mrozy, a stopniowo zacznie się ocieplać w połowie przyszłego tygodnia

 

Możliwe, że większe ocieplenie zacznie się w połowie przyszłego tygodnia i od tego momentu miejscami na południu w ciągu dnia może być kilka stopni powyżej zera, chociaż na północnym wschodzie siarczyste mrozy nie odpuszczą i lokalnie mogą się zbliżać do wartości w okolicach -10 stopni.

 

