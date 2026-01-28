Poseł PiS Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

Gościem środowego wydania programu "Gość Wydarzeń" będzie lider partii poseł PiS Michał Wójcik. Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman. Oglądaj od 19:15 w Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

Profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i pracownik Szkoły Głównej Handlowej, siedząca w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie prof. Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Szkoła Główna Handlowa. 

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
GOŚĆ WYDARZEŃKATARZYNA PISARSKAMAREK TEJCHMANMICHAŁ WÓJCIKPISPOLSKA

