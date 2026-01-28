Poseł PiS Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Gościem środowego wydania programu "Gość Wydarzeń" będzie lider partii poseł PiS Michał Wójcik. Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman. Oglądaj od 19:15 w Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.
Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie prof. Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Szkoła Główna Handlowa.
