Polacy o sytuacji w kraju. Wskazali, czym się najbardziej martwią

Według comiesięcznego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, nastroje społeczne pozostają stabilne. Jednak blisko połowa Polaków nie jest zadowolona z kierunku, w jakim zmierza nasz kraj. Jedna trzecia ankietowanych nie martwi się o przyszłość Polski, a 22 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Najwięcej, bo 43 proc. ankietowanych uważa, że w 2026 roku sytuacja wewnętrzna Polski nie ulegnie zmianie. O pogorszenie warunków do życia martwi się 29 proc. Polaków, 17 proc. ma nadzieję na ich poprawę, a 11 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Badani Polacy negatywnie oceniają również bieżące wydarzenia ze świata polityki i przewidują, że w 2026 roku nic w tym zakresie nie ulegnie zmianie.

Sondaż CBOS. Polacy zaniepokojeni sytuacją polityczną

41 proc. uczestników styczniowego badania uznało sytuację polityczną w Polsce jako złą. Niemal tyle samo, bo 40 proc. Polaków stwierdziło, że nie jest ona ani dobra, ani zła. Jedynie 13 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło działania polskich polityków.

Ponad połowa Polaków (57 proc.) nadal ocenia, że sytuacja polityczna w najbliższym roku się nie zmieni. Niemal co czwarty Polak (24 proc.) uważa, że sytuacja polityczna się pogorszy, a 10 proc. ma nadzieję na pozytywną zmianę.

Mimo niekorzystnych prognoz dla polskiej polityki, ankietowani deklarują zadowolenie m.in. ze stanu polskiej gospodarki. 37 proc. osób uznało go za "dobry", a 34 proc. - ani dobry, ani zły. Źle sytuację gospodarczą ocenia zaś 26 proc. badanych.

Prognozy na najbliższy rok. Priorytetem bezpieczeństwo finansowe

Najwyższe wyniki styczniowego sondażu odnotowano w kwestii warunków do życia Polaków. 66 proc. ankietowanych oceniło je jako dobre dla siebie i swoich bliskich. Obojętność w tej sprawie wyraziło 29 proc. badanych, zaś odsetek osób niezadowolonych wyniósł 5 proc.

To właśnie stabilność swoich rodzin Polacy stawiają na pierwszym miejscu. 60 proc. uczestników badania ma nadzieję, że za rok im i ich rodzinom będzie żyło się podobnie, jak teraz. 17 proc. osób chciałoby, aby ich warunki życia uległy poprawie. 14 proc. ankietowanych przewiduje zaś, że na przestrzeni nadchodzących 12 miesięcy będą one gorsze niż obecnie.

Według CBOS nastroje społeczne pozostają stabilne. "Prognozy dotyczące zmiany sytuacji w kraju w tych trzech wymiarach także są zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca, podobnie jak oceny sytuacji własnej badanych oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. Przy tym wzrosły dość wyraźnie odsetki respondentów nieprzewidujących w tych obszarach żadnych zmian" – czytamy w komentarzu CBOS do styczniowego sondażu.

Badanie zrealizowano od 8 do 20 stycznia na 938-osobowej imiennej reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL. Odpowiadając na taki sam zestaw pytań, 55,5 proc. wybrało wywiad bezpośredni z ankieterem (CAPI), 26,4 proc. – wywiad telefoniczny z ankieterem (CATI), 18 proc. – samodzielnie wypełniło ankietę internetową (metoda CAWI).

