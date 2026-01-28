"W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia - w domu na terenie warszawskiego Targówka - zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole" - poinformowała w środę Komenda Stołeczna Policji. Mundurowi potwierdzili, że w domu znajdują się ciała kobiety i mężczyzny.

W jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. "Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy. W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji" - podano w komunikacie.

Warszawa. Dwa ciała odkryte na Targówku. Akcja policji, zatrzymany 49-latek

W rozmowie z Polsat News p.o. rzecznika KSP podkom. Jacek Wiśniewski potwierdził, że na terenie jednej z posesji na Targówku zabarykadował się mężczyzna, który wcześniej zgłosił osobie, która poinformowała służby, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki dwojga ludzi.

Mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią tych osób, zabarykadował się na piętrze tego samego budynku. Na miejscu trwa akcja policji, której celem było zatrzymanie zabarykadowanego 49-latka i ustalenie, jaki ma on związek ze znalezionymi ciałami. - Negocjatorzy nawiązali już kontakt z tym mężczyzną - przekazał policjant.

Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, mężczyzna, który zabarykadował się w budynku, miał problemy narkotykowe, a podczas negocjacji ze służbami wykazywał sporą agresję. Był też znany policjantom z wcześniejszych interwencji. Przed 12:00 Polsat News potwierdził, że mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Reporterka Polsat News ustaliła, że najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z tragedią rodzinną - ofiary to rodzice mężczyzny. Zabił on też dwa psy przebywające w domu.

Artykuł jest aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni