Płonie hala w Gliwicach. Chmura czarnego dymu nad miastem
25 zastępów straży pożarnej bierze udział w akcji gaśniczej hali magazynowo-przemysłowej w Gliwicach. Pożar wybuchł przed południem i objął ok. 500 metrów kwadratowych powierzchni obiektu. Służby nie są obecnie w stanie określić wymiaru strat.
Telefon z zawiadomieniem o pożarze obiektu przy ul. Okrężnej w Gliwicach strażacy odebrali przed godz. 12:00. Po przybyciu na miejsce ustalono, że chodzi o halę o wymiarach 100x10 m.
- Około 500 metrów kwadratowych zostało objętych ogniem - przekazał w rozmowie z Interią st. kpt. Damian Dudek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
Gliwice. Pożar hali magazynowo-przemysłowej, chmura dymu nad miastem
Do akcji gaśniczej zadysponowano 25 zastępów straży pożarnej. Wcześniej obiekt został opuszczony przez wszystkie osoby, które przebywały w pomieszczeniach w jego wnętrzu.
Jak wyjaśnił st. kpt. Damian Dudek, w hali znajdowała się m.in. stolarnia i pomieszczenia, w których przeprowadzano naprawy wózków widłowych. - Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie są straty - przyznał rzecznik gliwickiej straży pożarnej.
ZOBACZ: Pożar kamienicy na Dolnym Śląsku. Nie żyje jedna osoba
Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać ogromną chmurę czarnego dymu wznoszącego się nad płonącym obiektem.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej