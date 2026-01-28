Płonie hala w Gliwicach. Chmura czarnego dymu nad miastem

Telefon z zawiadomieniem o pożarze obiektu przy ul. Okrężnej w Gliwicach strażacy odebrali przed godz. 12:00. Po przybyciu na miejsce ustalono, że chodzi o halę o wymiarach 100x10 m.

- Około 500 metrów kwadratowych zostało objętych ogniem - przekazał w rozmowie z Interią st. kpt. Damian Dudek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Gliwice. Pożar hali magazynowo-przemysłowej, chmura dymu nad miastem

Do akcji gaśniczej zadysponowano 25 zastępów straży pożarnej. Wcześniej obiekt został opuszczony przez wszystkie osoby, które przebywały w pomieszczeniach w jego wnętrzu.

Jak wyjaśnił st. kpt. Damian Dudek, w hali znajdowała się m.in. stolarnia i pomieszczenia, w których przeprowadzano naprawy wózków widłowych. - Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie są straty - przyznał rzecznik gliwickiej straży pożarnej.

Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać ogromną chmurę czarnego dymu wznoszącego się nad płonącym obiektem.

