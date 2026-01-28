Płonie hala w Gliwicach. Chmura czarnego dymu nad miastem

Polska Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

25 zastępów straży pożarnej bierze udział w akcji gaśniczej hali magazynowo-przemysłowej w Gliwicach. Pożar wybuchł przed południem i objął ok. 500 metrów kwadratowych powierzchni obiektu. Służby nie są obecnie w stanie określić wymiaru strat.

Strażak w pełnym rynsztunku gaśniczym z wężem strażackim na tle płonącej hali przemysłowej i gęstego dymu.
Facebook/Straż Pożarna Gliwice - zdj. ilustr./Facebook/Dąbrowa Górnicza Informacje Strażackie
Pożar hali magazynowo-przemysłowej przy ul. Okrężnej w Gliwicach.

Telefon z zawiadomieniem o pożarze obiektu przy ul. Okrężnej w Gliwicach strażacy odebrali przed godz. 12:00. Po przybyciu na miejsce ustalono, że chodzi o halę o wymiarach 100x10 m.

 

- Około 500 metrów kwadratowych zostało objętych ogniem - przekazał w rozmowie z Interią st. kpt. Damian Dudek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Gliwice. Pożar hali magazynowo-przemysłowej, chmura dymu nad miastem

Do akcji gaśniczej zadysponowano 25 zastępów straży pożarnej. Wcześniej obiekt został opuszczony przez wszystkie osoby, które przebywały w pomieszczeniach w jego wnętrzu.

 

 

 

 

Jak wyjaśnił st. kpt. Damian Dudek, w hali znajdowała się m.in. stolarnia i pomieszczenia, w których przeprowadzano naprawy wózków widłowych. - Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie są straty - przyznał rzecznik gliwickiej straży pożarnej.

 

ZOBACZ: Pożar kamienicy na Dolnym Śląsku. Nie żyje jedna osoba

 

Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać ogromną chmurę czarnego dymu wznoszącego się nad płonącym obiektem.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Żurek wyjaśnia, co się stało w siedzibie KRS. "Zabawa w kotka i myszkę"
Czytaj więcej
GLIWICEPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 