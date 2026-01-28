"To smutne spojrzenie na liberalny i postępowy świat polityki i mediów. Nadużywanie prawa karnego w celu zniszczenia oponentów, odrzucanie odmiennych poglądów, bezgraniczne kłamstwa mediów i próby zamachów na przywódców politycznych na Słowacji i w USA" - napisał w swoim oświadczeniu Robert Fico.

Premier zasugerował, że jest jednym z "ulubieńców" serwisu Politico i stwierdził, że medium to za przestępstwo uważa "suwerenność, walkę o interesy narodowe i własne zdanie". "Nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział, nie ma świadków, ale nic nie powstrzymało portalu Politico przed wymyśleniem kłamstw" - napisał.

Robert Fico zaprzecza doniesieniom Politico. "Doceniam spotkanie z prezydentem USA"

Fico stwierdził, że otwarcie krytykował zwołanie unijnego szczytu, podczas którego miał rzekomo wyrazić opinię na temat swojego wcześniejszego spotkania z Donaldem Trumpem w rezydencji amerykańskiego prezydenta w Mar-A-Lago. Wskazał, że nie rozmawiał "nieformalnie z żadnym premierem ani prezydentem" o swojej wizycie w USA.

"Uporczywie próbowano udaremnić moją wizytę w USA, podobnie jak miało to miejsce w przypadku mojej wizyty w Rosji, gdzie niektóre państwa członkowskie UE nie pozwoliły mi nawet przelecieć nad swoim terytorium! To się nazywa solidarność" - czytamy we wpisie słowackiego premiera.

Szef rządu stwierdził, że nie zgadza się ze wszystkimi krokami podejmowanymi przez Donalda Trumpa, wskazując, że wydał krytyczne wobec Białego Domu oświadczenie dotyczące działań amerykańskiej administracji w Wenezueli. Przyznał, że spodziewał się, że w związku z tym komunikatem, jego wizyta zostanie odwołana. "Tak się nie stało, co sprawia, że tym bardziej doceniam spotkanie z prezydentem USA".

Zdaniem Fico, celem artykułu Politico jest "zniszczenie konstruktywnych relacji Słowacji ze wszystkimi czterema zakątkami świata". Premier dodał, że jeśli chce wyrazić krytyczną opinię, nie potrzebuje do tego "żadnych megafonów".

Politico: Robert Fico skarżył się na "stan psychiczny" amerykańskiego prezydenta

W artykule Politico informowano, że w czasie nieformalnego spotkania kilku przywódców i wysokich rangą urzędników UE, odbywającego się podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Dyplomaci, na których powołał się serwis, powiedzieli, że Fico wydawał się być "straumatyzowany" swoim niedawnym spotkaniem z Trumpem.

Szef rządu w Bratysławie miał wyrazić zaniepokojenie "stanem psychicznym" amerykańskiego prezydenta. Według relacji dyplomatów Fico użył słowa "niebezpieczny", opisując wrażenie, jakie zrobił na nim gospodarz spotkania w Mar-a-Lago. Słowacki premier miał też określić swego rozmówcę mianem "niezrównoważonego psychicznie".

Jak podkreślono, żaden z rozmówców Politico nie słyszał tych uwag od Ficy. Ich treść poznali od osób, które uczestniczyły w spotkaniu ze słowackim premierem tuż po jego zakończeniu. Wszyscy rozmówcy portalu poprosili o zachowanie anonimowości. Politico poinformowało jedynie, że reprezentują rządy czterech unijnych państw, a piąta osoba to wysoki rangą urzędnik UE. Wszyscy przekazali też, że nie znają szczegółów wypowiedzi Trumpa, która wywołała taką reakcję słowackiego premiera.

