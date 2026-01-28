Informację nagłośnił w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach". Jak podkreśla, sytuacja jest bardzo podobna do głośnego przypadku z lutego ubiegłego roku, gdy doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę drugiego stopnia rakiety Falcon 9.

"Zachęcam was do udostępnienia tej informacji na swoich tablicach. Może dzięki temu dotrze ona tym razem na czas do Ministerstwo Obrony Narodowej" - napisał nawiązując do sytuacji z lutego zeszłego roku, kiedy to MON wyjaśniało, iż nie było poinformowane o możliwym upadku części rakiety, ponieważ mail z ostrzeżeniem Polskiej Agencji Kosmicznej nie dotarł.

Chińska rakieta zagraża Europie. Może spaść jej element

Z czym mamy do czynienia tym razem? Rakieta Zhuque-3, rozwijana przez prywatną chińską firmę LandSpace, wystartowała 3 grudnia 2025 roku z kosmodromu Jiuquan. Był to jej pierwszy lot orbitalny. Choć próba lądowania pierwszego stopnia zakończyła się niepowodzeniem, drugi stopień osiągnął orbitę okołoziemską, potwierdzając zdolności orbitalne nowej konstrukcji.

To właśnie ten element - oznaczony obecnie jako ZQ-3 R/B, budzi dziś największe zainteresowanie ekspertów. Obiekt waży ponad 12 ton i porusza się po wyjątkowo niskiej orbicie, z perygeum wynoszącym zaledwie 125 km. Na takiej wysokości wpływ górnych warstw atmosfery jest już znaczący, co powoduje szybkie i trudne do precyzyjnego przewidzenia zmiany orbity.

Według oficjalnych prognoz EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking), okno możliwej deorbitacji obejmuje okres od 29 do 31 stycznia. Centralny moment prognozy wskazywany jest na piątek, 30 stycznia, około godziny 10:57, jednak margines błędu pozostaje bardzo duży i wynosi nawet 14 godzin.

Istotny jest fakt, że trajektoria obiektu przebiega nad znaczną częścią Europy. Wśród potencjalnych obszarów przelotu wymienia się m.in. Wyspy Brytyjskie, Danię, południową Skandynawię, rejon Morza Bałtyckiego, a także Polskę. Oznacza to, że nasz region znalazł się w strefie potencjalnego, choć wciąż niewielkiego zagrożenia.

Jak podkreśla Karol Wójcicki, nie ma powodów do paniki. Statystycznie prawdopodobieństwo, że szczątki obiektu spadną na obszar zamieszkany, jest skrajnie niskie. Zdecydowana większość takich obiektów ulega spaleniu w atmosferze, a ewentualne fragmenty najczęściej trafiają do oceanów lub na niezamieszkane tereny.

