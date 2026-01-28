Nowelizacja ustawy o KRS. Senat podjął decyzję

Senat na środowym posiedzeniu przyjął nowelizację ustawy o KRS przewidującą, że sędziów - członków KRS, mają wybierać w wyborach organizowanych przez PKW wszyscy sędziowie, a nie - tak jak to jest obecnie - Sejm. Nowelizacja została uchwalona w piątek przez Sejm.

Debata nad nowelą ustawy o KRS i powiązaną z nią nowelą Kodeksu wyborczego, była w środę pierwszym punktem jednodniowego posiedzenia Senatu.

Nowelizacja ustawy o KRS przyjęta przez Senat

Wiceszef MS Dariusz Mazur prezentujący Senatowi nowele ustawy o KRS, podkreślił, że ma ona przywrócić praworządność. Ocenił, że w czasach rządów PiS, od 2015 roku doszło do „strukturalnej destrukcji” wymiaru sprawiedliwości. Mazur przedstawił też cały szereg działań, które przeprowadził PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak zaznaczył, w marcu 2018 r. doszło do przerwania konstytucyjnie gwarantowanych kadencji sędziów. Mazur przypomniał o tzw. ustawie kagańcowej i obywatelskich protestach przeciw zmianom w sądownictwie. Według Mazura, KRS stała się „patologicznie upolitycznionym organem”.

Podsumował, że w wyniku działań rządu PiS Polska z lidera przemian demokratycznych, stała się krajem, któremu zarzucane są naruszenia prawa, co często skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowań.

PiS sprzeciwiał się przyjęciu nowelizacji. "Nie wejdzie w życie, państwo dobrze o tym wiedzą"

Krytycznie o ustawie wypowiadał się senator PiS Marek Pęk. Jak zaznaczył, „od dwóch lata mamy do czynienia z tym przywracaniem praworządności" przez obecny rząd. A - jak ocenił - Polska w rzeczywistości oddala się od tej praworządności. Według senatora, Mazur wypowiadał się jak polityk z krwi i kości, a powinien być merytorycznym ekspertem przedstawiającym ustawę. Zarzucił Mazurowi, że jego wystąpienie było demagogiczne i w większości skupiało się na krytyce działań z minionych lat.

- Cała ta ustawa (o KRS), niezależnie od tego jak państwo strasznie chcecie wykazać jej walory, w obecnym układzie politycznym nie wejdzie w życie, państwo dobrze o tym wiedzą - zwrócił się do senatorów KO Pęk.

- Pan prezydent Karol Nawrocki nigdy takiej ustawy nie podpisze. Ale mimo wszystko na to zamówienie waszego najtwardszego elektoratu i tej części środowiska sędziowskiego, które uważa się za nadzwyczajną kastę i pragnie zemsty, jednak pchacie tę głęboko niekonstytucyjną ustawę przez Sejm i Senat - dodał, zwracając się do senatorów koalicji rządowej.

Zdaniem Pęka, nowelizacja ustawy o KRS jest „absolutnie nie do przyjęcia i głęboko sprzeczna z konstytucją, co również podkreślała opinia legislatorów senackich”. - Jest to ustawa, którą można by jednym zdaniem nazwać „żeby było tak, jak było w 2015 r.” - stwierdził senator PiS.

Ustawa o KRS. Co zakłada nowelizacja?

Główna zmiana wprowadzana przez nowelę ustawy o KRS zakłada, że 15 sędziów – członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą - przez wszystkich sędziów, a nie – jak dotychczas – przez Sejm. Według MS chodzi o odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność.

W nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów. W KRS mają się znaleźć reprezentanci sędziów sądów powszechnych - apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do KRS mogliby kandydować też sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym orzekają. Oznacza to, że mogłyby to być także niektóre osoby awansowane do sądu wyższej instancji ponad pięć lat temu już z udziałem KRS w jej obecnym kształcie. Czynne prawo wyborcze będą mieli wszyscy sędziowie. Dodatkowo, poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS, ma być realizowana transparentna dla obywateli kontrola działania KRS. Ustawa nie skraca kadencji obecnej Rady.

