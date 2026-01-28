- Z tego, co wiem, przekazaliśmy już dziewięć systemów IRIS-T, a kolejne nowe jednostki sprzętu tego typu mają zostać dostarczone w najbliższej przyszłości - powiedział ambasador.

Według niego Niemcy są obecnie największym partnerem Ukrainy w dziedzinie wsparcia jej obrony powietrznej. Dyplomata w wywiadzie podkreślił, że ta pomoc wciąż nie jest wystarczająca.

Niemcy kluczowym partnerem Kijowa ws. broni przeciwlotniczej

Toms przypomniał również, że pod koniec 2025 roku Niemcy przekazały Ukrainie dwa dodatkowe systemy Patriot. Wcześniej rząd w Berlinie wysłał Kijowowi kilka innych systemów tego typu.

- Wiem, że to wciąż nie wystarczy. Jak powiedziałem, ja też tu mieszkam i rozumiem sytuację, znam realia. Ale robimy wszystko, co w naszej mocy i dokładamy wszelkich starań, aby wspierać Ukrainę - wyjaśnił dyplomata.

- Zarówno poprzez bezpośrednią pomoc dla sektora energetycznego, jak i poprzez dostarczanie sprzętu obrony powietrznej - dodał ambasador.

Ukraińskie media: Kijów zamówił 18 systemów IRIS - T

Agencja Unian podkreśliła, że Ukraina zamówiła 18 nowoczesnych systemów obrony powietrznej IRIS-T od niemieckiej firmy Diehl Defence, aby wzmocnić swoją obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową.

Władze w Kijowie ciągle podkreślają, że liczba obecnie posiadanych nowoczesnych systemów tego typu jest dalece niewystarczająca wobec skali rosyjskich ataków. Siłom powietrznym Kremla udało się w ostatnich tygodniach sparaliżować ukraińską infrastrukturę krytyczną dzięki atakom z powietrza.

Prezes firmy Diehl Defence Helmut Rauch, powiedział w niedawnej wypowiedzi dla mediów, że zamówienie ma na celu "poprawę ochrony infrastruktury krytycznej i obszarów położonych blisko frontu".

IRIS-T to jeden z najnowocześniejszych stacjonarnych systemów obrony powietrznej w Europie. Według Diehl Defence, Ukraina wykorzystuje je do przechwytywania rosyjskich pocisków manewrujących i dronów, w tym irańskich Szahedów. Pojawiały się też informacje o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów przez tego typu wyrzutnie.

