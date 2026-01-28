Do tragicznych wydarzeń w Ustce doszło w poniedziałkowy wieczór. Policja otrzymała zgłoszenie około 21.30. Rzecznik słupskiej policji przekazał, że 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę w mieszkaniu.

W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Do szpitali trafili pozostali członkowie jego rodziny, jak i sam napastnik. Jego teściowa oraz żona wciąż są pod opieką lekarzy.

Ustka. Nowe informacje o zabójstwie. Agent SOP zaatakował po grze w karty

W środę o nowych okolicznościach sprawy mówił prokurator Patryk Wegner. Potwierdził że policjanci przesłuchali pokrzywdzonych teściów 44-latka. Z ich zeznań wynika, iż "nic nie wskazywało na to, że nastąpi awantura, nie mówiąc już o takiej tragedii". Jak dodał, świadkowie ze względu na traumę, a także dynamiczność zdarzenia, nie są w stanie określić chronologiczności kolejnych sekwencji.

- Tego wieczora grali w karty, 44-latek wypił śladowe ilości alkoholu. W pewnym momencie wyszedł do kuchni, wrócił z niej i zaatakował ich. Nie było żadnego "stresora", "zapalnika", który by wywołał taką jego reakcję. Zaatakował nagle - przekazał przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodał też, że "w odczuciu jednego ze świadków głównym celem była żona mężczyzny", przy czym "intensywność oddziaływania na innych pokrzywdzonych też była mocna i duża". - Ilość zadanych ciosów wskazuje na bardzo silne wzburzenie, nie wiadomo czym wywołane. Liczba tych ciosów jest niewytłumaczalna. Podobnie jak liczba osób, które sprawca zaatakował i które usiłował zaatakować, bo chłopcu udało się uciec. Tam była próba zadania ciosów w plecy – powiedział prok. Wegner.

W środę 44-letni Piotr K. został doprowadzony na przesłuchanie. Śledczy chcą mu przedstawić zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa kilku członków rodziny.

Tragedia w Ustce. Nie żyje 4-latka, jest reakcja MSWiA

W sprawie tragicznych wydarzeń w Ustce wypowiedział się we wtorek wicedyrektor departamentu komunikacji społecznej MSWiA Tomasz Kułakowski.

- Funkcjonariusz jest już zawieszony, wszczęto wobec niego procedurę usunięcia ze służby. Na polecenie kierownictwa MSWiA, Biuro Nadzoru Wewnętrznego wszczęło czynności sprawdzające przebieg służby funkcjonariusza, w tym badań okresowych które przechodził - przekazał Kułakowski.

Kułakowski poinformował, że zatrzymany funkcjonariusz, który pracował w SOP od 23 lat, przebywał w Ustce na urlopie wraz ze swoją rodziną, nie miał przy sobie służbowej broni. Mundurowy służył w Warszawie i nie brał bezpośredniego udziału w żadnych czynnościach ochronnych związanych z najważniejszymi osobami w państwie.

Służba Ochrony Państwa przekazała, że w październiku 2025 roku zatrzymany przeszedł badania okresowe, w tym psychologiczne i został dopuszczony do dalszej służby.

