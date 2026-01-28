W porównaniu z sondażem ze stycznia 2025 roku, poparcie dla rządu Donalda Tuska wzrosło o 6,5 punktu proc., za to odsetek negatywnie oceniających rząd spadł o 5,2 punktu proc.

Jak wynika z najnowszego badania OGB, gorzej działania rządu oceniają mężczyźni (56 proc.) niż kobiety (42,1 proc.). Sprzeciw wobec polityki koalicji rządzącej częściej deklarują mieszkańcy obszarów wiejskich (54,7 proc.), za to w miastach odsetek ocen negatywnych wynosi 39,2 proc.

Sondaż. Zbadano poparcie dla rządu. "Te oceny nie są dobre"

Największym poparciem rząd Tuska cieszył się w listopadzie zeszłego roku (34,2 proc. pozytywnych ocen), a najmniejszym - w sierpniu 2025 (23,5 proc.). W tym samym miesiącu pojawiło się również najwięcej negatywnych ocen (55,6 proc.).

- Od października ubiegłego roku odsetek negatywnych opinii na temat rządu jest na poziomie 50 proc. - raz ten wskaźnik rośnie, raz spada - zauważył prezes OGB Łukasz Pawłowski. - W notowaniach rządu Donalda Tuska niewiele się dzieje. Te oceny nie są dobre dla rządu Tuska - mówił.

Pawłowski zwrócił uwagę na to, że w sondażach dotyczących poparcia dla rządu od wielu miesięcy nic się nie zmienia. - One są podobne jak w przypadku rządu PiS po 7 latach rządzenia - stwierdził.

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzono 12-19 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 osób

Prezydent z większym poparciem niż Sejm. Znamy wyniki

Ogólnopolska Grupa Badawcza sprawdziła też, jak Polacy oceniają dotychczasową pracę prezydenta Karola Nawrockiego. W opublikowanym przed kilkoma dniami sondażu 50,6 proc. badanych uznało, że Nawrocki dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przeciwnego zdania było 37,4 proc. osób.

Jednoznacznej opinii w tej sprawie nie wyraziło 12,1 proc. respondentów.

Podobnie prace Sejmu i Kancelarii Prezydenta ocenili uczestnicy niedawnego badania CBOS. W sondażu przeprowadzonym między 8 a 20 stycznia działania Karola Nawrockiego poparło 50 proc. respondentów. Negatywnie jego politykę oceniło 39 proc. badanych.

Odwrotnie prezentuje się zaś opinia Polaków ws. prac parlamentu. Poparcie dla Sejmu wyraziło wówczas 34 proc. osób, a sprzeciw wobec jego działań - 51 proc.

