Goszczący w "Punkcie Widzenia Szubartowicza" Grzegorz Schetyna wskazał, że należy "wspólnie" rozwiązać problemy personalne i polityczne dotyczące akceptacji przez prezydenta listy 155 ambasadorów, którzy objąć mają swoje stanowiska w stolicach państw na całym świecie. - Mam nadzieję - nie chcę zaklinać rzeczywistości - ale te sygnały, które płyną po spotkaniu (Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego - red.) są optymistyczne - mówił.

Jak wskazał, problemem nie jest to, "kto przeszkadza prezydentowi", a to, kim ewentualnie zastąpić osoby, które nie uzyskają akceptacji Karola Nawrockiego. Dodał, że chodzi o to, by propozycje zyskały aprobatę obu stron, a jednocześnie były w stanie godnie reprezentować Rzeczpospolitą.

Grzegorz Schetyna: Prezydent nie będzie miał swojego ambasadora nigdzie

Schetyna jednoznacznie wskazał, że nie ma możliwości, by Karol Nawrocki miał "swojego ambasadora" w jakimkolwiek kraju na świecie. - Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: nie ma takiej formuły, w której - tak jak słyszę, czy czytam, przedstawiciele prezydenta mówią - że prezydent chciałby mieć swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie - powiedział.

- Nie ma takiej formuły, a prezydent Karol Nawrocki nie będzie miał swojego ambasadora nigdzie, także w Waszyngtonie. Wynika to z ustawy i z prawa, że ambasador jest przedstawicielem ministra spraw zagranicznych i polskiego rządu. I oni muszą sobie z tego zdawać sprawę - przekonywał Schetyna.

Przemysław Szubartowicz wskazał, że należy wobec tego zadać pytanie, czy rząd będzie miał swoich ambasadorów, popartych przez Karola Nawrockiego. - To jest kwestia ustaleń i budowy porozumienia. Trzeba rozmawiać o konkretnych nazwiskach, o misji, którą ci ludzie podejmują - odpowiedział senator KO.

KO i Lewica nie wezmą udziału w spotkaniach z Nawrockim. "Support do dużego spotkania z klubem PiS-u"

KO i Lewica zapowiedziały, że ich politycy nie będą brali udziału w spotkaniach z przedstawicielami klubów parlamentarnych organizowanych przez Karola Nawrockiego. Grzegorz Schetyna przyznał, że wydawało mu się, że pierwsze rozmowy zostaną przeprowadzone, jednak we wtorek wieczorem otrzymał informację, że decyzja zarządu klubu jest negatywna.

Wskazał też, że formuła spotkań byłaby interesująca, jeśli braliby w niej udział marszałkowie i prezydia Sejmu i Senatu. - Okazało się, że ta formuła ma być inna, że te spotkania są co dwie godziny z innym klubem i kołem. A potem okazało się, że to jest support do dużego spotkania prezydenta z klubem PiS-u, które ma się odbyć wieczorem na zamknięcie tych spotkań - wskazał senator.

W przeciwieństwie do KO, udział w inicjatywie prezydenta zapowiedziało PSL. W rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem Piotr Zgorzelski zapowiedział, że politycy klubu zamierzają pójść do Karola Nawrockiego "z pakietem rozwiązań ustawowych w postaci projektów" dotyczących rolnictwa, rzemiosła i ruchu spółdzielczego.

- Po zakończeniu spotkania politycy PSL przekażą dobrą informację, że prezydent został zapoznany z naszymi propozycjami. Jesteśmy partią politycznie ustawioną w centrum, centroprawicową, konserwatywną, opartą na wartościach chrześcijańskich, która promuje rozumny patriotyzm, niewykluczający przynależności do Unii Europejskiej - mówił Zgorzelski.

