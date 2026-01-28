Nauczycielka została oskarżana o wyrzucenie krzyża do kosza. Może wrócić do pracy
Nauczycielka, która wrzuciła do kosza na śmieci przedmiot przypominający krzyż może wrócić do pracy - orzekła komisja dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim. Organ uchylił decyzję dyrektora szkoły podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie) o zawieszeniu jej w pełnieniu obowiązków.
Nauczycielka z Kielna na Kaszubach potwierdziła, że komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła jej wniosek o cofnięcie decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. W środę odebrała list polecony w tej sprawie.
O zawieszeniu nauczycielki w obowiązkach zdecydował 7 stycznia dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kielnie.
Nauczycielka z Kielna wróci do pracy. Komisja dała zielone światło
Cofnięcie jego decyzji oznacza, że nauczycielka może wracać do pracy. To ciąg dalszy sprawy po ujawnieniu, że podczas zajęć w szkole w Kielnie został wrzucony do kosza na śmieci przedmiot w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy halloweenowej przez jedną z uczennic.
Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 r. Nauczycielka zrelacjonowała, że przedmiot w kształcie krzyża nie wisiał tamtego dnia w sali.
- To się stało, gdy miałam swoją ostatnią lekcję z siódmą klasą, w dziewięcioosobowej grupie - zaznaczyła i dodała, że wskazana zawieszka zawisła, gdy była odwrócona tyłem do uczniów.
"Zdjęłam i wyrzuciłam". Afera o przedmiot w kształcie krzyża w Kielnie
- Poprosiłam, żeby ją zdjęli. Oni powiedzieli, że nie zdejmą. A więc zdjęłam to i wyrzuciłam - przekazała nauczycielka. Podkreśliła, że podczas wypowiedzi w mediach nie było nikogo z klasy, z którą prowadziła zajęcia.
Nauczycielka stwierdziła, że w przypadku tego przedmiotu nie można mówić o przedmiocie kultu religijnego, bo chodzi o zabawkę z halloweenowego stroju, w którym bawiły się dzieci.
Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał, że postępowanie dotyczy podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej - krzyża zawieszonego w sali lekcyjnej - polegające na wrzuceniu go do kosza na śmieci.
