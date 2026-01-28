Publikując swój wpis, Radosław Sikorski odnosił się do informacji przekazanych przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Think tank przekazał, że Rosjanie wykorzystują systemy satelitarne Starlink - należące do spółki będącą własnością firmy SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk - do zwiększenia zasięgów ataków dronowych podczas atakowania Ukrainy.

"Śliniący się imbecyl". Elon Musk atakuje Radosława Sikorskiego

ISW przekazał, że zasięg dronów BM-35 wyposażonych w system Starlink wynoszący 500 kilometrów oznacza, że ​​większość Ukrainy, cała Mołdawia oraz części Polski, Rumunii i Litwy znajdują się w zasięgu tych dronów, jeśli zostaną one wystrzelone z Rosji lub okupowanej części Ukrainy.

Szef MSZ zapytał publicznie Muska, dlaczego nie powstrzyma Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast. "Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej spółce" - dodał wicepremier. Multimiliarder odpowiedział, odnosząc się do jednego z wpisów komentujących stanowisko Sikorskiego.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej" - stwierdził były doradca Donalda Trumpa.

Kijów potwierdza: Rosja wykorzystuje Starlinki, musimy szybko reagować

Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują szybki internet Starlink, częściowo opłacany przez Polskę, głównie do komunikacji na polu walki oraz namierzania broni i innych celów. Cywile i urzędnicy państwowi korzystają też z niego w miejscach, gdzie rosyjskie ataki zakłóciły łączność.

Doniesienia o wykorzystywaniu systemu Muska przez rosyjską armię potwierdził minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. - Musimy szybko reagować, przewidywać kolejne zagrożenia i zapobiegać sytuacjom, które mogłyby zaszkodzić wojsku - dodał przedstawiciel władz w Kijowie.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" również informował o rosyjskich działaniach z wykorzystaniem Starlinków, instalowanych na rosyjskich dronach bojowych, co potwierdził gazecie ukraiński wywiad wojskowy. W grudniu pojawiły się informacje o tym, że Rosja pracuje nad opracowaniem nowej broni przeciw satelitom, dzięki której mogłaby zniszczyć system Starlink.

