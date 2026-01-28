Oriesznik to hipersoniczny pocisk balistyczny średniego zasięgu (IRBM), którego prędkość przekracza Mach 10 czyli ponad 12 tys. km/h, a jego zasięg - to według niektórych źródeł - nawet do 5,5 tys. km. Oznacza to, że rakieta, która może zostać uzbrojona w sześć głowic jądrowych, do 20 minut jest w stanie sięgnąć najważniejsze cele w Europie.

Rosjanie użyli Oriesznika podczas wojny na Ukrainie dwukrotnie. Po raz pierwszy 21 listopada 2024 roku rakieta trafiła w zakłady Piwdenmasz w Dnieprze. Pocisk nie był uzbrojony, a jego użycie zostało odebrane jako demonstracja nowych zdolności Federacji Rosyjskiej. Moskwa reklamuje nowy produkt swojego przemysłu zbrojeniowego jako niemożliwy do zestrzelenia.

W nocy z 8 na 9 stycznia Rosjanie po raz kolejny z poligonu Kapustin Jar wystrzelili Oriesznika, który tym razem trafił we Lwów.

Rosja. Media: Chiny pomagają w masowej produkcji pocisku Oriesznik

"The Telegraph" ujawnił, że Rosja, która zapowiadała rozpoczęcie produkcji pocisków Oriesznik masową skalę, otrzymuje niezbędne wsparcie technologiczne z Chin.

Według brytyjskiego dziennika Moskwa za potrzebne narzędzia, maszyny i materiały miała zapłacić Pekinowi ponad 10 mld dolarów. W ramach zakupu do fabryki w Wotkińsku - jak ustalił ukraiński wywiad - trafiła m.in. specjalistyczna maszyna CNC, zaawansowana obrabiarka sterowana komputerowo, umożliwiająca produkcję rakiety na szeroką skalę.

W tym kluczowym dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego zakładzie poza Oriesznikami produkowane są także rakiety balistyczne Iskander-M oraz międzykontynentalne pociski balistyczne Topol-M.

Według informacji ujawnionych przez "The Telegraph" Chiny dostarczają Rosji technologii niezbędnej do produkcji innego rodzaju broni precyzyjnej oraz samolotów bojowych. "Są to komponenty, których Rosja albo nie jest w stanie wyprodukować w kraju, albo nie jest w stanie wyprodukować w niezbędnych ilościach" - napisano.

Wsparcie Pekinu dla Moskwy. "Rosja miałaby duże trudności"

Pekin wysyła Moskwie m.in. mikroczipy, łożyska, materiały piezoelektryczne, obrabiarki. - Jest bardzo jasne, że bez dostępu do chińskiej gospodarki, chińskiego rynku i Chin jako dojścia dla wielu tych dóbr i technologii, Rosja miałaby duże trudności z utrzymaniem tej wojny - mówił dziennikowi Michael Kofman z Carnegie Endowment.

Wsparcie Chin zapewnia Rosji ucieczkę od zachodnich sankcji. Autorzy publikacji wskazują, że masowy zakup maszyn CNC od Państwa Środka napędza produkcję w rosyjskich zakładach zbrojeniowych, co w dłuższej perspektywie jest dużo groźniejsze niż wsparcie dostawami pocisków artyleryjskich od innych sojuszników Kremla.

