Viktor Orban nasilił w ostatnich tygodniach krytykę wobec władz Ukrainy. Premier Węgier oskarża lidera opozycji Petera Magyara o utrzymywanie bliskich kontaktów z Kijowem i władzami Unii Europejskiej w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

Przywódcy obu państw wdali się w ostrą dyskusję w mediach społecznościowych. W poniedziałek Orban opublikował na portalu X nagranie, w którym oskarża Zełenskiego o groźne wypowiedzi wymierzone w Węgrów. Ukraiński prezydent stwierdził zaś, że lider Fideszu podjął próbę "sprzedania europejskich interesów".

W odpowiedzi na słowa Zełenskiego, Orban nazwał go "człowiekiem w rozpaczliwej sytuacji", nawiązując tym samym do zbliżającej się czwartej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

Rośnie napięcie między Ukrainą a Węgrami. Wezwano ambasadorów

Na internetową sprzeczkę polityków zareagowało węgierskie MSZ. Szef resortu Peter Szijjarto poinformował wówczas o pilnym wezwaniu do MSZ ukraińskiego ambasadora. "Nie będziemy tolerować żadnej ingerencji w wybory na Węgrzech, w tym prób Ukrainy wpływania na ich wynik oraz ingerowania w proces wyborczy na korzyść partii TISZA" - pisał na platformie X.

Po tym, jak ukraiński ambasador Fedir Szandor stawił się w Budapeszcie, MSZ Ukrainy zdecydowało się na podobny ruch w stronę ambasadora Węgier Antala Heizera.

Jak zauważa Reuters, napięcie między politykami węgierskimi i ukraińskimi jest kontynuacją szerszego sporu dyplomatycznego. Viktor Orban podkreśla, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest bezzasadne, podczas gdy władze ukraińskie otwarcie krytykują bliskie relacje Budapesztu z Moskwą czy niedawne dołączenie do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

Konflikt ten podsyca również postawa Węgier podczas unijnych głosowań, w których opóźniano bądź blokowano ważne decyzje w sprawie wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy.

Kością niezgody jest również kwestia wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które po raz pierwszy od kilkunastu lat mogą okazać się porażką dla Fideszu.

"Wiemy, że chcecie rządu, który zgodziłby się na warunki Brukseli i byłby gotowy wciągnąć Węgry w waszą wojnę" - napisał w sobotę Szijjarto w odpowiedzi na wpis jego ukraińskiego odpowiednika Andrija Sybihy. Ten ostatni komentował wówczas wypowiedź Orbana, że nawet za 100 lat w Budapeszcie nie będzie rządu, który poprze członkostwo Kijowa w UE.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Fidesz walczy o władzę

W obliczu stagnacji gospodarczej na Węgrzech i kampanii skierowanej głównie do mieszkańców obszarów wiejskich, partia Viktora Orbana traci poparcie w większości przedwyborczych sondaży. Jej głównym rywalem jest centroprawicowa partia TISZA Petera Magyara.

Zdaniem ekspertów, wybory zaplanowane na 12 kwietnia mogą okazać się najpoważniejszych testem w karierze węgierskiego premiera.

W przedwyborczej narracji Orbana Ukraina przedstawiana jest jako niegodna wsparcia. Premier wezwał rodaków do podpisania narodowej petycji, w której wyrażą oni sprzeciw wobec finansowania działań ukraińskich żołnierzy.

Kwietniowe wybory mają być - zdaniem Orbana - wyborem między wojną a pokojem, co wzmacnia prowadzone przez niego już wcześniej antyimigracyjne kampanie.

