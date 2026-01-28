Jarosław Kaczyński w szpitalu. Rzecznik PiS poinformował o szczegółach

Informację o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego podał dziennik "Fakt". Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził, że lider największej partii opozycyjnej trafił do szpitala w Warszawie w wyniku infekcji.

Polsat News dowiedział się, że życiu prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie zagraża niebezpieczeństwo - ma przejść w placówce medycznej rutynowe badania.

Prezes PiS w szpitalu. "Pewnie go przewiało"

Osoby związane z PiS twierdzą, że Kaczyński miał być lekko przeziębiony już w weekend, gdy spotykał się z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej i Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) oraz brał udział w konferencji na temat sytuacji w rolnictwie w Starym Lubotyniu (woj. mazowieckie).

- Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy - dodał anonimowy rozmówca gazety związany z władzami PiS.

- Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno - relacjonowała w rozmowie z "Faktem" inna osoba z otoczenia prezesa PiS.

W czwartek w siedzibie PiS odbędzie się zebranie Komitetu Wykonawczego partii. Rafał Bochenek poinformował, że będzie mu przewodniczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. To również były minister obrony narodowej ma znaleźć się na czele delegacji PiS na spotkanie u prezydenta Karola Nawrockiego, które odbędzie się w czwartek w Pałacu Prezydenckim.

