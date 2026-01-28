44-latek został doprowadzony do prokuratury z policyjnej celi Komendy Miejskiej Policji w Słupsku kilka minut po 11.00 w środę. Czynności procesowe trwały z nim niespełna dwie godziny.

Zabójstwo w Ustce. Funkcjonariusz SOP z zarzutami

Prokurator przedstawił 44-latkowi zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa czterech osób, członków rodziny. - Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów. Złożył krótkie wyjaśnienia, będą one weryfikowane – poinformował prok. Wegner.

Przekazał, że ze względu na konieczność tej weryfikacji wyjaśnień podejrzanego ich treść nie będzie podawana do publicznej wiadomości.

Ustka. Zaatakował rodzinę. Nie żyje jego córka

Mężczyzna w poniedziałek ok. godz. 21.30 w mieszkaniu teściów przy ulicy Bałtyckiej w Ustce na Pomorzu zaatakował nożem rodzinę. Czteroletnia córka 44-latka zmarła na miejscu.

Kilkudziesięciominutowa reanimacja była bezskuteczna. Żona napastnika, on sam, jego teściowie i syn trafili do szpitali w Słupsku, Lęborku i Sławnie. W szpitalu wojewódzkim w Słupsku nadal przebywają żona i teściowa, teść jest w szpitalu w Sławnie.

