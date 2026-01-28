Brytyjka mieszkająca we Francji musi opuścić kraj. Powód jest kuriozalny

Emma Hamilton i jej mąż Andrew zainwestowali wiele w swoje życie w Pionnat w departamencie Creuse. Porzucili i sprzedali wszystko, co mieli, by wspólnymi siłami wyremontować zakupiony we Francji dom. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będą zmuszeni go jednak opuścić.

19 stycznia kobieta otrzymała dokument OQTF - podpisany przez władze Creuse decyzję administracyjną zobowiązującą cudzoziemców do opuszczenia terytorium państwa. Jej wniosek o odnowienie wizy został odrzucony. Wszystko z powodu tego, że jej działalność nie generuje wystarczających dochodów.

Brytyjka ma zostać deportowana z Francji. Wszystko z powodu niskich zarobków

Emma Hamilton jest byłą fizjoterapeutką. We Francji postanowiła jednak spróbować swoich sił w branży odzieżowej. Zarejestrowała się jako krawcowa i otworzyła niewielką firmę zajmującą się tworzeniem odzieży i biżuterii inspirowanej średniowieczem. Praca nie wiąże się jednak z nadzwyczaj dużymi zarobkami.

- Zdaniem departamentu, muszę zarabiać minimalną płacę, 1800 euro miesięcznie - mówiła w rozmowie z telewizją France 3.

ZOBACZ: Niedobory we francuskiej armii. Problemy z paliwem i personelem

Mąż Hamilton jest fizykiem jądrowym, wykonuje prace dla przedsiębiorstw na całym świecie. Sam zamieszkał we Francji zaledwie kilka miesięcy przed przybyciem do kraju swojej żony. - Kochamy ten kraj, kulturę, sposób życia - mówili, cytowani przez "L'Yonne Republicaine".

"W Anglii nie mamy nic". 51-latka zdruzgotana decyzją lokalnej administracji

Para zgodnie podkreśla, że porzuciła swoje dawne życie i nie widzi dla siebie życia w ojczystym kraju. - W Anglii nie mamy nic, żadnych mieszkań, samochodu, mebli, pracy - wylicza małżeństwo.

Emma Hamilton przyznaje, że jest zdruzgotana. - Bardzo smutne, to wciąż szok. Dwa razy w tygodniu muszę zgłaszać się do żandarmerii, jak przestępca - tłumaczy.

ZOBACZ: Francja z sojusznikami przechwycili rosyjski tankowiec. "Nie pozwolimy, by uszło płazem"

Kobieta wspierana jest przez lokalną społeczność, a także burmistrza Pionnat Laurenta Piolé. Zapowiada też złożenie odwołania od decyzji, mając nadzieję, że procedura zostanie wstrzymana. Jeśli tak się nie stanie, już w lutym zostanie deportowana do Wielkiej Brytanii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni