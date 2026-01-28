FBI potwierdziło, że agenci prowadzą "zatwierdzone przez sąd działania organów ścigania" w głównym centrum wyborczym tego hrabstwa. Nie przekazano więcej szczegółów.

Rzecznik hrabstwa powiedział agencji Reutera, że przeszukanie trwa, a przedstawiony przez FBI nakaz dotyczy dokumentów związanych z wyborami z 2020 r.

Dochodzenie FBI w Georgi. Śledztwo ws. wyborów prezydenckich

Stacja CNN, z powołaniem na zaznajomione ze sprawą źródło, powiadomiła, że przeszukanie ma związek z tym, że resort sprawiedliwości próbuje zabezpieczyć dokumentację wyborczą i szukać domniemanego fałszerstwa w tym hrabstwie.

Urzędnik hrabstwa Fulton, Che Alexander, powiedział w wywiadzie dla "The Atlanta Journal-Constitution", że agenci federalni odbierają skrzynki z kartami do głosowania z magazynu.

Trump powtarzał, że hrabstwo Fulton, które ma najwięcej mieszkańców w Georgii, przedstawiło fałszywe wyniki głosowania. Zaapelował do różnych urzędników, by pomogli mu w odwróceniu losów przegranej w wyborach w tym stanie z kandydatem Partii Demokratycznej Joe Bidenem - poinformował "Wall Street Journal".

Agencja AFP przypomina, że Trump nieznacznie przegrał z Bidenem w Georgii w 2020 roku i w rozmowie telefonicznej, przed sfinalizowaniem podliczenia głosów, wezwał urzędnika wyborczego stanu, aby pomógł mu "znaleźć 11 780 głosów", których potrzebował do wygranej.

Trump oskarżył władze hrabstwa o sfałszowanie wyników wyborów

W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że "wkrótce ludzie będą ścigani" za "sfałszowanie" wyborów w 2020 r. W wywiadzie dla "New York Timesa" oświadczył, że powinien był wysłać Gwardię Narodową, by zajęła urny wyborcze, aby odkryć rzekome fałszerstwa w wyborach 2020 r.

Mimo wielokrotnie powtarzanych przez Trumpa twierdzeń o fałszerstwach wyborczych, jak dotąd żadne z nich nie znalazły potwierdzenia. W 2023 r. za powtarzanie tez wysuwanych przez Trumpa i jego doradców na temat rzekomych fałszerstw telewizja Fox News zgodziła się zapłacić niemal 800 mln dolarów odszkodowania producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems.

Jednak Trump konsekwentnie wraca do swoich oskarżeń. Powtórzono je również na specjalnie utworzonej stronie Białego Domu na temat szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol 6 stycznia.

Bezpośrednią przyczyną tego ataku były bezpodstawne twierdzenia kończącego pierwszą kadencję prezydencką Trumpa i jego sojuszników o powszechnych oszustwach podczas wyborów.

