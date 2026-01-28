W środę rano mieszkańcy Szczecina ponownie zostali poinformowani o poważnych utrudnieniach w komunikacji miejskiej. Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej wstrzymano kursowanie tramwajów linii "2", "3", "4", "7" oraz "11". Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zaapelował do pasażerów o korzystanie z komunikacji autobusowej i śledzenie bieżących komunikatów.

ZOBACZ: Armagedon pogodowy w USA. Paraliż lotnisk, odwołano 17 tys. lotów

Głos w sprawie przedłużającego się paraliżu szczecińskiej komunikacji szynowej zabrał też prezydent miasta Piotr Krzystek. "Kolejna bezsenna noc dla wielu osób. Przez całą noc służby i tramwaje kursowały po mieście, by przygotować się na dzisiejszy poranek. Niestety są miejsca, w których natura dalej wygrywa" - poinformował w sieci.

Zima paraliżuje Szczecin. Komunikacja zastępcza za tramwaje wciąż obowiązuje

Jak dodał samorządowiec, wraz z poprawą warunków atmosferycznych liczba kursujących tramwajów będzie stopniowo wzrastać. Dla wielu mieszkańców poranny komunikat może być sporym rozczarowaniem,, ponieważ jeszcze dzień wcześniej szczeciński prezydent ogłaszał, że ruch tramwajowy wróci do normy.

Niewymienione w środowym komunikacie linie tramwajowe funkcjonują, lecz niekiedy na zmodyfikowanych trasach. "Jedynka" kursuje na stałej trasie między "Osiedlem Zawadzkiego" a "Potulicką". Linia "5" jeździ na odcinku "Zajezdnia Pogodno" - "Stocznia Szczecińska" przez al. Wojska Polskiego i pl. Gałczyńskiego.

ZOBACZ: Złe warunki atmosferyczne paraliżują kolej. PKP Intercity wydały komunikat

Zmienione trasy obowiązują również na liniach 6, 8, 9 i 10, które częściowo korzystają z objazdów oraz wspólnych przystanków z innymi liniami tramwajowymi i autobusowymi. Dodatkowo autobusy linii pospiesznych na trasie Wyszyńskiego - Basen Górniczy zatrzymują się na przystankach tramwajowych, aby ułatwić pasażerom przesiadki.

Tramwaje w Szczecinie przegrywają z zimą. Pociągi radzą sobie lepiej

W związku z wstrzymaniem ruchu tramwajowego uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Autobusy kursują m.in. na trasach:

"Osiedle Zawadzkiego" – "Dworzec Niebuszewo" (przez ul. Arkońską),

"Osiedle Zawadzkiego" – "Plac Kościuszki" (przez ul. Mickiewicza),

"Turkusowa" – "Brama Portowa" (przez ul. Gdańską),

"Stocznia Szczecińska" – "Pomorzany" (przez Jana z Kolna i Kolumba).

Ponadto wydłużono trasy wybranych linii autobusowych. Linia "57" została skierowana do pętli "Plac Rodła", a linia "103" do pętli "Osiedle Zawadzkiego". W obu przypadkach znaczna część trasy przebiega po torowisku.

Bez większych przeszkód natomiast prowadzona jest komunikacja kolejowa na stacji Szczecin Główny. Zgodnie z danymi z Portalu Pasażera po godz. 8:00, opóźniony o 91 minut był tam jedynie pociąg IC "Podhalanin" z Zakopanego do Świnoujścia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni