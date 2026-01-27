Wniosek przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Minister Żurek podjął decyzję
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej - poinformowała Prokuratura Krajowa w komunikacie. Chodzi o sprawę publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz pomówienia tych osób.
Wniosek został przekazany marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, ponieważ pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej wymaga wydania zgody przez tę izbę.
Prokuratura Krajowa wyjaśniła, że podstawą wniosku są ustalenia śledztwa w sprawie "publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz pomówienia o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowisk".
Prokuratura chce uchylenia immunitetu Antoniego Macierewicza
Śledczy przesłuchali świadków i zabezpieczyli dowody, w tym m.in. stenogram z posiedzenia Sejmu z 11 września 2025 roku.
Wynika z nich, że wspomnianego dnia poseł Antoni Macierewicz, podczas 40. posiedzenia Sejmu, znieważył funkcjonariuszy publicznych - podała PK. Zniewaga ta miała dotknąć szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Plutę.
Macierewicz nazwał wskazane osoby "rosyjskimi agentami", a ponadto pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
Przestępstwo przeciw funkcjonariuszom
Prokuratura przypomniała, że publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji narusza dobre imię funkcjonariuszy oraz podważa wiarygodność instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i obronność państwa.
"Tego rodzaju zachowanie może realizować znamiona czynu zabronionego określonego w art. 226 § 1 kk (znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu - red." - dodano.
Zdaniem prokuratora bezpodstawne oskarżenia o współpracę z Rosją "w sposób oczywisty przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej".
Zebrane w sprawie dowody wskazują, że wypowiedź Antoniego Macierewicza mogła stanowić także przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 2 kodeksu karnego - dodano. Co do zasady czyn ten jest ścigany z powództwa cywilnego, jednak w tej sprawie prokurator uznał za zasadne podjęcie ścigania z urzędu.
