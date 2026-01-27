Wniosek został przekazany marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, ponieważ pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej wymaga wydania zgody przez tę izbę.

Prokuratura Krajowa wyjaśniła, że podstawą wniosku są ustalenia śledztwa w sprawie "publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz pomówienia o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowisk".

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Antoniego Macierewicza

Śledczy przesłuchali świadków i zabezpieczyli dowody, w tym m.in. stenogram z posiedzenia Sejmu z 11 września 2025 roku.

Wynika z nich, że wspomnianego dnia poseł Antoni Macierewicz, podczas 40. posiedzenia Sejmu, znieważył funkcjonariuszy publicznych - podała PK. Zniewaga ta miała dotknąć szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Plutę.

Macierewicz nazwał wskazane osoby "rosyjskimi agentami", a ponadto pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Przestępstwo przeciw funkcjonariuszom

Prokuratura przypomniała, że publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji narusza dobre imię funkcjonariuszy oraz podważa wiarygodność instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i obronność państwa.

"Tego rodzaju zachowanie może realizować znamiona czynu zabronionego określonego w art. 226 § 1 kk (znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu - red." - dodano.

Zdaniem prokuratora bezpodstawne oskarżenia o współpracę z Rosją "w sposób oczywisty przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej".

Zebrane w sprawie dowody wskazują, że wypowiedź Antoniego Macierewicza mogła stanowić także przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 2 kodeksu karnego - dodano. Co do zasady czyn ten jest ścigany z powództwa cywilnego, jednak w tej sprawie prokurator uznał za zasadne podjęcie ścigania z urzędu.

