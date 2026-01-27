44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem w poniedziałek wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Pięć osób jest rannych, w tym napastnik – poinformował oficer prasowy słupskiej policji podkom. Jakub Bagiński.

Tragedia w Ustce. Czterolatka nie żyje po ataku nożem, są ranni

Zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w nadmorskiej Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21.30.

– Na miejscu obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. Czteroletniej dziewczynki, mimo długiej reanimacji, nie udało się uratować – powiedział podkom. Bagiński.

Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali, w tym w asyście policjantów zatrzymany napastnik, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. W sprawie trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

W poniedziałek około godziny 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w Ustce. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. 4-letniej dziewczynki,… — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) January 27, 2026

Media: dwie kobiety w stanie ciężkim, sąsiedzi wezwali policję

Według informacji przekazanych przez Radio Gdańsk, do tragedii doszło w mieszkaniu przy ul. Bałtyckiej, dwie z przewiezionych do szpitali kobiet są w stanie ciężkim. Sąsiedzi wezwali policję po usłyszeniu krzyku i płaczu dzieci, nie udało im się dostać do mieszkania i zainterweniować.

"Piotr K., używając noża, zaatakował swoją żonę i teściową. Wcześniej z mieszkania udało się uciec chłopcu i jego dziadkowi" - relacjonuje portal.

