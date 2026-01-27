To najpoważniejszy jak dotąd kryzys wewnątrz resortu odpowiedzialnego za twardy kurs nowej administracji. Kristi Noem, która jako minister DHS realizuje kluczowe założenia prezydenta Trumpa, znalazła się pod ostrzałem opozycji.

Tragiczna seria w Minneapolis. Współpracowniczka Trumpa w ogniu krytyki

Demokraci wykorzystują tragiczne wydarzenia w Minneapolis, by zakwestionować nie tylko metody działania służb federalnych, ale i sposób nadzoru nad nimi.

W poniedziałek pod wnioskiem o wszczęcie procedury impeachmentu podpisało się 140 członków Izby Reprezentantów należących do partii Demokratycznej – to blisko dwie trzecie ustawodawców tej partii w niższej Izbie Kongresu (Demokraci mają w niej 213 miejsc, Republikanie 218 - red.).

Inicjatywa, której przewodzi Robin Kelly z Illinois, zyskała na znaczeniu po śmierci Alexa Prettiego. Mężczyzna został zastrzelony podczas akcji agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Cel (ICE). Była to już druga taka tragedia w krótkim czasie – na początku miesiąca w podobnych okolicznościach zginęła Renee Good.

Do grupy ustawodawców domagających się usunięcia Noem dołączyły czołowe postacie Partii Demokratycznej, w tym Alexandria Ocasio-Cortez oraz wpływowi kongresmeni tacy jak Bennie Thompson czy Joe Neguse. Zarzuty sformułowane przeciwko szefowej obejmują utrudnianie prac Kongresu, nadużycie zaufania publicznego oraz działanie w sytuacji konfliktu interesów.

"Kongresmenka Robin Kelly, dysponując poparciem zdecydowanej większości swojej partii, może wymusić głosowanie nad odwołaniem Noem już w przyszłym tygodniu" - przewiduje amerykański portal Axios.

Tragiczne wydarzenia w Minneapolis. "Kristi Noem musi odejść"

Głosy krytyki płyną nie tylko z Izby Reprezentantów, ale i z Senatu. Peter Welch, senator z Vermont, w poniedziałkowym wywiadzie wprost wezwał Noem do złożenia rezygnacji.

- Noem musi odejść. Nikt już nie wierzy, że wykonuje swoje obowiązki w sposób uczciwy - stwierdził Welch cytowany przez portal "The Hill".

Senator ostro ocenił sposób, w jaki resort zareagował na śmierć mieszkańców Minneapolis oraz metody prowadzenia polityki imigracyjnej. Ostrzegł też, że jeśli szefowa resortu sama nie ustąpi, poprze procedurę jej odwołania.

DHS odpiera te oskarżenia. Przedstawiciele administracji argumentują, że ministerstwo jedynie egzekwuje prawo ustanowione przez Kongres.

Jednocześnie Republikanie zapowiadają własne przesłuchania na Kapitolu, chcąc zbadać nie tylko działania służb federalnych, ale i odpowiedzialność władz lokalnych za sytuację w mieście.

