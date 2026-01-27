Do tragedii w Ustce (woj. zachodniopomorskie) doszło w poniedziałek wieczorem. - Wczoraj około godz. 21.30 do policjantów wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców o awanturze, do której miało dojść w jednym z mieszkań na terenie Ustki - powiedział w rozmowie z Polsat News podkom. Jakub Bagiński z KMP w Słupsku.

Tragedia w Ustce. Funkcjonariusz SOP rzucił się z nożem na rodzinę

- Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy po wejściu do mieszkania obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny, a następnie samego siebie - dodał.

Najciężej ranna była czteroletnia córka mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety, mimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować.

Napastnik został zatrzymany przez policję, a następnie został przetransportowany do szpitala, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Jego życie nie jest zagrożone. Z ustaleń policji wynika, że 44-latek jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa.

Do placówek medyczny trafili również ranni członkowie jego rodziny. Teść 44-latka trafił do szpitala w Sławnie (woj. zachodniopomorskie), natomiast teściowa, żona i drugie dziecko mężczyzny zostali przetransportowani do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (woj. pomorskie).

- Dziecko nie miało praktycznie żadnych obrażeń, zostało wypisane. Starsza kobieta jest na chirurgii w stanie stabilnym. Młodsza jest w stanie ciężkim - poinformował rzecznik prasowy słupskiej placówki Marcin Prusak.

"Coś mu się odkleiło i ciachał jak leciało"

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami nadmorskiej miejscowości. - Taka tragedia nie zdarzyła się jeszcze w Ustce - powiedział jeden z nich w rozmowie z Polsat News.

Inny sąsiad wyjaśnił, że napastnik pochodzi z Warszawy i tydzień temu przyjechał z rodziną w odwiedziny do teściów. - Cały tydzień wszystko było ok, a wczoraj wieczorem coś mu się odkleiło i ciachał jak leciało - przekazał.

- On zawsze był spokojny. Przyjeżdżał raz na jakiś czas na urlop i wszystko zawsze było ok. Jeszcze w niedzielę rozmawialiśmy. (…) W porządku było wszystko, to jest normalny chłopak, ale coś mu się odkleiło - dodał.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która wszczęła już śledztwo ws. ataku. Prokurator Patryk Wegner przekazał, że aktualny stan zdrowia 44-latka nie pozwala na jego doprowadzenie do prokuratury. Wyjaśnił, że czynności z podejrzanym planowane są na środę po przeprowadzeniu sekcji zwłok czterolatki.

Prokurator podkreślił, że na tym etapie śledztwa za wcześnie na ustalenie okoliczności zdarzenia i motywu działania sprawcy.

Funkcjonariusz zostanie wydalony ze służby. Jest reakcja SOP

Na tragedię w Ustce zareagowała również Służba Ochrony Państwa, która poinformowała, że funkcjonariusz który zaatakował nożem swoją rodzinę, zostanie wydalony ze służby.

- Musimy zgromadzić wszystkie dokumenty z policji i prokuratury, przeanalizować je i wtedy zostanie uruchomiona procedura, a mężczyzna wydalony ze służby, najprawdopodobniej dyscyplinarnie - wyjaśnił.

Dodał, że funkcjonariusz miał ważne badania okresowe, na które składają się także badania psychologiczne.

- Gdyby nie miał tych badań, bo np. nie zdążyłby ich wykonać lub o nich zapomniał, musiałby zostać zawieszony w służbie. W tym przypadku tak się nie stało, mężczyzna był w służbie czynnej - wytłumaczył Piórkowski.

Dodał, że do zdarzenia doszło w czasie, kiedy 44-latek wraz z rodziną był na urlopie wypoczynkowym.

