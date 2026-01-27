Goście poniedziałkowego wydania "Debaty Gozdyry" dyskutowali m.in. o problemach Polski 2050. W partii dochodzi do rozłamów wokół wyborów nowego przewodniczącego w następstwie za Szymona Hołownię.

Niespodziewanie między Łukaszem Rzepeckim a Januszem Cieszyńskim wywiązała się żywiołowa dyskusja dotycząca zobowiązań Polski wobec koncernu medycznego Pfizer. Przypomnijmy, że Polska odmówiła przyjęcia zamówionych 60 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19, tłumacząc to spadkiem zapotrzebowania.

Rzepecki w "Debacie Gozdyry": Ogromny paraliż ochrony zdrowia

- W ochronie zdrowia mamy totalny chaos (...), ogromny paraliż. Panie muszą rodzić na SOR-ach? No co to jest. Nigdy do takiej sytuacji nie powinno dojść, że w jednym ręku NFZ trzyma 200 mld zł i wydaje sobie na co chce, a pacjenci nie mają na podstawowe (potrzeby - red.) - zaczął Rzepecki.

Polityk Konfederacji wskazał, że Polska 2050 nie wywiązała się z obietnic poprawy sytuacji pacjentów w Polsce. - To Polska 2050 przysłużyła się temu, że dzisiaj mamy prawie 300 mld deficytu budżetowego - dodał.

Na uwagę, że deficyt jest w pewnym sensie również dziedziczony, Rzepecki odparł, że są dostępne pewne rozwiązania, aby go zmniejszyć. - Zlikwidujmy chociażby fundusz covidowy, kilkadziesiąt miliardów zł, już od dawna nie mamy COVID-u - mówił.

WIDEO: "Debata Gozdyry" w Polsat News

"Zlikwidujmy fundusz". Spór o zakup szczepionek na COVID-19

- Na co idą te pieniądze? Polska sądzi się z Pfizerem o 6 mld zł - kontynuował Rzepecki. Ocenił, że odpowiedzialność za ten proces ponoszą były premier Mateusz Morawiecki i były minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy. To co ty mówisz, że nie wiesz, o co chodzi? - zareagował na to poseł PiS Janusz Cieszyński.

- Jaki to ma związek? Przyłożyłeś rękę do nadmiaru zakupu szczepionek, a teraz przekręcasz kota ogonem - odrzekł Rzepecki.

Cieszyński powtarzał, żeby Rzepecki podzielił się poradami, jakich udzielał byłemu prezydentowi. - Czyli prezydent źle współrządził? - dopytywał go polityk Konfederacji.

- No, na miarę swoich doradców. Chociaż sam prezydent był świetnym prezydentem - odpowiedział członek partii Jarosława Kaczyńskiego.

Odmowa przyjęcia szczepionek przez Polskę. Sprawa trafiła do sądu

Przed sądem I instancji w Brukseli trwa sprawa z powództwa Pfizera przeciwko Polsce. Koncern żąda ok. 6 mld zł za 60 mln nieodebranych dawek szczepionki przeciw COVID-19. Polska kwestionuje roszczenia, powołując się na siłę wyższą oraz obciążenia finansowe związane z wojną w Ukrainie, które uniemożliwiły przyjęcie niewykorzystanych szczepionek.

Sprawa dotyczy wiosny 2022 r., gdy Ministerstwo Zdrowia pod kierownictwem Adama Niedzielskiego poinformowało Pfizera oraz unijnego komisarza ds. zdrowia o odmowie przyjęcia dostawy szczepionek. Decyzję uzasadniono argumentami prawnymi i faktycznymi. Nie kwestionowano skuteczności preparatów, lecz wskazywano na ich nadpodaż.

