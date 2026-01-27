We wtorek w większości kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie na wybrzeżu i Podkarpaciu także deszczu lub mżawki.

Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź. Na północy i wschodzie kraju silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju od -1 st. C do 2 st. C, jedynie na południu od 3 st. C do 5 st. C. W Tatrach wiatr będzie powodował zamiecie śnieżne.

Pogoda na wtorek. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami

IMGW wydał dla północno-wschodniej Polski ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami. Alert wysłało też RCB. Obowiązują również ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami i oblodzeniem. Ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dotyczą woj. podlaskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego. Alert I stopnia obowiązuje w woj. lubelskim i we wschodniej części woj. mazowieckiego. Prognozowane są słabe i przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda w Polsce. RCB z apelem o ograniczenie podróży

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenia obejmują woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie (powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski) i mazowieckie (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski i przasnyski).

‼️Uwaga! Alert RCB ‼️



"Uwaga! Dziś i jutro (26/27.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach."



Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie:

▪ woj. podlaskiego

▪ woj. warmińsko-mazurskiego… pic.twitter.com/IGTbZYKXpn — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 26, 2026

Ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami są dla woj. kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alert przed oblodzeniem I stopnia dotyczy woj. podkarpackiego, części woj. wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Nadchodzą siarczyste mrozy. Spadek temperatur nawet do -26 stopni

W ciągu kilku następnych dni w Polsce nastąpi znaczny spadek temperatur. Według prognoz IMGW, w ciągu najbliższych dni należy przygotować się na siarczyste mrozy.

Pierwsze znaczne oznaki nadchodzącego spadku wystąpią w piątek 30 stycznia. Temperatura minimalna wyniesie wtedy do -15 st. C na północnym wschodzie kraju, około -6 st. C w centrum, do 0 st. C na południu i południowym zachodzie. Miejscami porywisty wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

ZOBACZ: Zła sytuacja meteorologiczna w Polsce. Zwołano sztab kryzysowy ws. pogody

Sobota 31 stycznia będzie jeszcze zimniejsza. W ostatni dzień pierwszego miesiąca roku na północy Polski należy spodziewać się spadku temperatur do -17 st. C, około -12 st. C w centrum, do -6 st. C na południowym zachodzie.

Początek lutego przyniesie kolejny spadek temperatur. Temperatura minimalna w niedzielę wyniesie od -21 st. C na wschodzie i w centrum Polski, przez około -13 st. C na południu i zachodzie do -8 st. C nad morzem. Na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady śniegu.

W poniedziałek 2 lutego należy się nastawić na jeszcze zimniejszą aurę. W Polsce będzie bezchmurnie, jedynie na krańcach wschodnich wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą nawet od -26 st. C do -22 st. C we wschodniej połowie kraju i od -21 st. C do -16 st. C w zachodniej połowie, najmniejszy mróz wystąpi nad morzem, tam od -15 st. C do -11 st. C.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni