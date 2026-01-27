Rosjanie zaatakowali dronami pociąg. Są ofiary śmiertelne
Co najmniej cztery osoby zginęły w ataku Rosji na cywilny pociąg w obwodzie charkowskim - powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dodając, że pojazdem podróżowało ponad 200 osób. Wicepremier Ołeksij Kułeba informował wcześniej, że w skład uderzyły trzy drony typu Shahed. W wyniku ataku zginęły co najmniej cztery osoby.
We wtorek rosyjskie drony zaatakowały cywilny pociąg jadący trasą Barwenkowo - Lwów - Czop w północno-wschodniej części obwodu charkowskiego w Ukrainie - poinformował wicepremier Ukrainy Oleksij Kułeba.
W skład uderzyły trzy bezzałogowce typu Shahed. Trafiły one w lokomotywę i jeden z wagonów, wywołując pożar.
"W okolicy nie było celów wojskowych. Jest to kolejny akt rosyjskiego terroru przeciw ludności cywilnej" - napisał na platformie X Kułeba.
Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakował cywilny pociąg
Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że zginęły co najmniej cztery osoby, a dwie osoby zostały ranne.
"Nie ma i nie może być żadnego militarnego uzasadnienia dla zabijania cywilów w wagonach pasażerskich" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Dodał, że składem podróżowało ponad 200 osób, a w zaatakowanym wagonie było 18 pasażerów. Prezydent wezwał "wszystkich przyzwoitych ludzi na całym świecie" do wspierania Ukrainy i działania na rzecz ukarania Rosji.
Pociąg stanął w płomieniach. Seria ataków na ukraińską kolej
Według lokalnej prokuratury jeden z dronów trafił bezpośrednio w wagon pociągu, a dwa inne uderzyły w pobliżu składu relacji Czop - Barwinkowe, łączącego zachodnią i wschodnią część kraju.
Skutki rosyjskiego ataku pokazała w mediach społecznościowych ukraińska Państwowa Służba Ratownicza. "Jeden wagon stanął w płomieniach, a drugi był częściowo objęty ogniem" - powiadomili ratownicy.
Atak ten wpisuje się w serię rosyjskich nalotów na ukraińską kolej, które mają miejsce od początku wojny na pełną skalę. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Rosja za pomocą dronów Shahed celowo atakuje infrastrukturę kolejową Ukrainy, uderzając w wielu regionach i wywołując opóźnienia pociągów.
