We wtorek rosyjskie drony zaatakowały cywilny pociąg jadący trasą Barwenkowo - Lwów - Czop w północno-wschodniej części obwodu charkowskiego w Ukrainie - poinformował wicepremier Ukrainy Oleksij Kułeba.

W skład uderzyły trzy bezzałogowce typu Shahed. Trafiły one w lokomotywę i jeden z wagonów, wywołując pożar.

"W okolicy nie było celów wojskowych. Jest to kolejny akt rosyjskiego terroru przeciw ludności cywilnej" - napisał na platformie X Kułeba.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakował cywilny pociąg

Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że zginęły co najmniej cztery osoby, a dwie osoby zostały ranne.

"Nie ma i nie może być żadnego militarnego uzasadnienia dla zabijania cywilów w wagonach pasażerskich" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Dodał, że składem podróżowało ponad 200 osób, a w zaatakowanym wagonie było 18 pasażerów. Prezydent wezwał "wszystkich przyzwoitych ludzi na całym świecie" do wspierania Ukrainy i działania na rzecz ukarania Rosji.

Pociąg stanął w płomieniach. Seria ataków na ukraińską kolej

Według lokalnej prokuratury jeden z dronów trafił bezpośrednio w wagon pociągu, a dwa inne uderzyły w pobliżu składu relacji Czop - Barwinkowe, łączącego zachodnią i wschodnią część kraju.

Skutki rosyjskiego ataku pokazała w mediach społecznościowych ukraińska Państwowa Służba Ratownicza. "Jeden wagon stanął w płomieniach, a drugi był częściowo objęty ogniem" - powiadomili ratownicy.

Atak ten wpisuje się w serię rosyjskich nalotów na ukraińską kolej, które mają miejsce od początku wojny na pełną skalę. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że ​​Rosja za pomocą dronów Shahed celowo atakuje infrastrukturę kolejową Ukrainy, uderzając w wielu regionach i wywołując opóźnienia pociągów.

