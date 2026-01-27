Chodzi o atak wojsk USA na statek przemytniczy, do którego doszło 14 października u wybrzeży Wenezueli. W jego wyniku zginęli Chad Joseph i Rishi Samaroo - dwaj Trynidadczycy, których oskarżono o udział w przemycie środków narkotycznych.

Pozew przeciwko USA. Kobiety walczą o dobre imię swoich bliskich

Pozew został złożony we wtorek na mocy Death on the High Seas Act (ustawy ws. śmierci na otwartym morzu), która pozwala rodzinom zmarłych - także cudzoziemcom - pozywać amerykańskie organy za naruszenie prawa.

Sprawę wniosły matka Josepha i siostra Samaroo. Kobiety twierdzą, że obaj zajmowali się rybołówstwem, a także rolnictwem w Wenezueli. Gdy zostali trafieni na morzu, wracali do swoich domów.

Matka Josepha zauważyła, że jeśli rząd uznał jej syna za winnego zbrodni przeciwko Stanom Zjednoczonym, "powinien go aresztować, oskarżyć i zatrzymać, a nie zamordować".

Kontrowersje wokół operacji USA na Morzu Karaibskim

Administracji Donalda Trumpa zarzuca się bezprawne ostrzeliwanie statków bez wcześniejszego ostrzeżenia i właściwego skontrolowania załogi. Dotąd Pentagon, który przekazuje żołnierzom rozkazy Trumpa, nie przedstawił twardych dowodów na powiązanie załóg tych jednostek z gangami przemytniczymi.

Jeden z prawników pozywających rząd USA w imieniu rodzin ofiar przekazał, że atak sprowadzał się do "bezprawnych zabójstw z zimną krwią; zabójstwa dla sportu i zabójstwa dla teatru".

Od września Stany Zjednoczone uderzyły w co najmniej 36 statków na Karaibach i wschodnim Pacyfiku, w wyniku czego zginęło ponad 120 osób.

USA przedstawiły swoje operacje jako walkę z handlarzami terroryzującymi kraj. Część ekspertów ze środowiska prawniczego publicznie skrytykowała to stanowisko, twierdząc, że ataki w regionie Karaibów mogą naruszać prawo międzynarodowe.

