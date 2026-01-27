Polacy ocenili pracę prezydenta, nowy sondaż. "Osłabienie notowań"

Z najnowszego badania CBOS wynika, że dokładnie połowa respondentów pozytywnie ocenia działalność Karola Nawrockiego. W styczniu 50 proc. badanych wystawiło prezydentowi pozytywną ocenę, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w stosunku do grudniowego badania.

Negatywnie na temat pracy głowy państwa wypowiedziało się 39 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 5 pkt proc. 12 proc. respondentów nie ma zdania na temat prezydentury Nawrockiego.

Karol Nawrocki ze spadkiem notowań. Nowy sondaż

"Zmiany te wskazują na pewne osłabienie notowań prezydenta, jednak nadal nie uprawniają do formułowania wniosków o trwałej zmianie tendencji" - zauważa pracownia.

ZOBACZ: Najnowszy sondaż zaufania. Karol Nawrocki ze spadkiem, Donald Tusk zyskuje

Prace Sejmu pozytywnie oceniło - podobnie jak w grudniu - 34 proc. ankietowanych. Negatywną opinię ma zaś 51 proc. badanych - tu również nie odnotowano zmian względem grudniowego badania. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 16 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Badani byli pytani także o działalność Senatu. Dobre zdanie o izbie wyższej ma 35 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Negatywnie oceniło ją 36 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.) Opinii w tej kwestii nie ma 29 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Ocena pracy prezydenta i parlamentu. Polacy zabrali głos

"Ogólnie rzecz biorąc styczniowy pomiar nie przynosi istotnych zmian w odbiorze działalności głównych instytucji politycznych. Oceny pozostają stabilne, a pewne przesunięcia (spadek ocen pracy prezydenta) nie pozwalają na razie na formułowanie wniosków o trwałej zmianie" - podkreślili autorzy badania.

Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 20 stycznia 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. - CATI i 18 proc. - CAWI).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni