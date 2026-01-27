Wojsko Korei Południowej poinformowało, że pocisk został wystrzelony ze wschodniego wybrzeża Korei Północnej.

Służby wywiadowcze Seulu i Waszyngtonu analizują obecnie dokładne parametry lotu, w tym jego zasięg i pułap, aby ustalić typ użytego uzbrojenia - przekazała agencja Yonhap.

Według japońskiego ministerstwa obrony były to prawdopodobnie dwie rakiety balistyczne. Oba obiekty, które zostały wystrzelone około godz. 16 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) w odstępie siedmiu minut, wpadły do wody poza wyłączną strefą ekonomiczną - przekazał publiczny nadawca NHK.

Kolejny test Korei Północnej. Jest reakcja Japonii

Japońska straż przybrzeżna oraz ministerstwo obrony potwierdziły, że pociski znajdują się już w wodzie i aktualnie nie odnotowano żadnych zniszczeń statków ani samolotów - dodano.

W reakcji na incydent premier Japonii Sanae Takaichi nakazała urzędnikom "dołożyć wszelkich starań w celu gromadzenia i analizy informacji oraz zapewnić społeczeństwu szybkie i dokładne komunikaty".

Jest to już druga próba rakietowa Pjongjangu w tym roku. Poprzedni test, zidentyfikowany jako wystrzelenie pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, przeprowadzono 4 stycznia.

Doszło do tego w czasie, gdy prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung szykował się do wylotu do Pekinu na rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Regularne testy rakietowe Korei Północnej naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.

