"Niezidentyfikowany pocisk" na Morzu Japońskim. Korea Północna pręży muskuły
Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakietowy. We wtorek po południu miejscowego czasu Pjongjang wystrzelił co najmniej jeden niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Japońskiego – podało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Japonia twierdzi jednak, że wykryto dwa obiekty, prawdopodobnie rakiety balistyczne.
Wojsko Korei Południowej poinformowało, że pocisk został wystrzelony ze wschodniego wybrzeża Korei Północnej.
ZOBACZ: "Poważne naruszenie suwerenności". Pjongjang grozi odwetem
Służby wywiadowcze Seulu i Waszyngtonu analizują obecnie dokładne parametry lotu, w tym jego zasięg i pułap, aby ustalić typ użytego uzbrojenia - przekazała agencja Yonhap.
Według japońskiego ministerstwa obrony były to prawdopodobnie dwie rakiety balistyczne. Oba obiekty, które zostały wystrzelone około godz. 16 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) w odstępie siedmiu minut, wpadły do wody poza wyłączną strefą ekonomiczną - przekazał publiczny nadawca NHK.
Kolejny test Korei Północnej. Jest reakcja Japonii
Japońska straż przybrzeżna oraz ministerstwo obrony potwierdziły, że pociski znajdują się już w wodzie i aktualnie nie odnotowano żadnych zniszczeń statków ani samolotów - dodano.
W reakcji na incydent premier Japonii Sanae Takaichi nakazała urzędnikom "dołożyć wszelkich starań w celu gromadzenia i analizy informacji oraz zapewnić społeczeństwu szybkie i dokładne komunikaty".
ZOBACZ: Kim Dzong Un wydał pilny rozkaz. Wzrost tempa produkcji
Jest to już druga próba rakietowa Pjongjangu w tym roku. Poprzedni test, zidentyfikowany jako wystrzelenie pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, przeprowadzono 4 stycznia.
Doszło do tego w czasie, gdy prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung szykował się do wylotu do Pekinu na rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.
Regularne testy rakietowe Korei Północnej naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.
