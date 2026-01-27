Z opisu mieszkańców Targówka wynika, że kapliczka nie została zniszczona. Złodziej otworzył szklane drzwiczki i wyjął z niej figurę.

Skradziona figura Matki Bożej

- Zgłoszenie kradzieży figury wpłynęło w sobotę. Na miejsce pojechali policjanci. Próbujemy ustalić sprawcę, zabezpieczamy monitoring - powiedziała sierż. Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Kapliczka znajduje się przy ulicy Wysockiego, przed blokiem Syrokomli 7/13. Mieszkańcy ustawili ją w tym miejscu w latach 80.

Zaginiona figura została sprowadzona z miasta Montichiari we Włoszech, gdzie miały miejsca objawienia maryjne. W 1990 roku wśród 80 innych figur została pobłogosławiona przy źródle w Fontanelle.

Objawienia Róży Duchownej z Montichiari

Objawienia Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 roku w szpitalu w Montichiari. Doświadczyła ich pielęgniarka Pierina Gilli, która miała ujrzeć płaczącą kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę przystrajały trzy róże: biała, czerwona i złota.

Według jej relacji była to Maryja, która prosiła o modlitwę, pokutę i ofiarę, zwłaszcza za osoby duchowne, a także o ustanowienie Godziny Łaski 8 grudnia. Podczas kolejnego objawienia Maryja wskazała Pierinie źródło wody w miejscowości Fontanelle koło Brescii jako miejsce oczyszczenia i źródło łask.

7 grudnia 2019 roku biskup Pierantonio Tremolada ustanowił w Fontanelle sanktuarium diecezjalne Róży Duchownej i Matki Kościoła. Kościół 15 sierpnia 2000 roku uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari.

W 2024 roku pozytywną opinię na temat objawień z Montichiari wydała watykańska Dykasteria Nauki Wiary.

