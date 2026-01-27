Według informacji przekazanych przez gen. Gerald Funke drużyny niemieckiej armii ćwiczą na wypadek pełnoskalowego ataku Rosji na NATO. Miałoby do niego dojść - zdaniem wojskowego - w ciągu maksymalnie trzech lat. Dowództwo Bundeswehry zakłada jednak, że może nastąpić to wcześniej - już za dwa lata.

Generał przyznaje jednak, że aktualnie największe zagrożenie stanowią ataki hybrydowe, w tym "sabotaże, uśpione komórki, pewnego rodzaju ukierunkowane ataki".

- To, co mnie martwi w tej chwili, to strona hybrydowa, strona ukryta: sabotaż, uśpione komórki, jakieś ukierunkowane ataki (...) Nie mogę wykluczyć użycia pocisków dalekiego zasięgu. Ale myślę, że zagrożenie hybrydowe jest bardzo duże - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Times" generał Gerald Funke.

Niemcy przygotowują się na wojnę. "Setki ofiar dziennie"

Niemiecki wojskowy nakreślił szczegóły scenariusza, który w niemieckim wojsku jest określany jako "najgorszy z możliwych". Zakłada on, że Rosja w pierwszej kolejności uderzy na Litwie, gdzie atak ma odpierać licząca 4,8 tys. żołnierzy niemiecka brygada zmechanizowana. Jej zadaniem będzie utrzymać pozycję do momentu przybycia 15 tys. żołnierzy z grup szybkiego reagowania.

- W ciągu kolejnych tygodni dziesiątki tysięcy żołnierzy alianckich przybywa do niemieckich portów Morza Północnego, skąd są przerzucani na wschód szlakami drogowymi i kolejowymi nękanymi rosyjskim sabotażem, cyberatakami i potencjalnie atakami rakietowymi dalekiego zasięgu - powiedział gen. Funke.

"Wkrótce setki ofiar dziennie są przewożone z powrotem na leczenie, zalewając niemieckie szpitale w skali porównywalnej z najciemniejszymi dniami pandemii koronawirusa" - przedstawia dziennik wariant ćwiczony przez Bundeswehrę.

Według generała Geralda Funke, weterana wojny w Afganistanie, taki scenariusz konfrontacji spowodowałby wyzwania, z którymi Bundeswehra nie mierzyła się na Bliskim Wschodzie.

- Podczas gdy w Afganistanie miałem niestety wysoką, ale możliwą do opanowania liczbę rannych, teraz muszę planować możliwość tysiąca rannych dziennie. Im bliżej się temu przyjrzeć, tym bardziej to skomplikowane i tym trudniej to sobie wyobrazić" - powiedział Funke.

Niemcy miałyby stać się centrum logistycznym. "Trzeba jasno powiedzieć"

Według generała Niemcy w razie konfrontacji z Rosją mają stać się dla państw NATO "centrum logistycznym".

- Ważne jest dla nas, aby utrzymać Niemcy jako centrum logistyczne i zarządzać liniami dostaw tak długo, jak to możliwe, w sposób jak najbardziej płynny, co oznacza, że ​​jeśli jedna trasa zawiedzie, będziemy mieli możliwość skorzystania z innych - przekazał wojskowy.

Niemiecki dowódca podkreśla przy tym znacznie sprawnej logistyki i obrony cywilnej.

- Trzeba jasno powiedzieć, że bez wsparcia cywilnego w ramach koncepcji totalnej obrony nie bylibyśmy w stanie się bronić - powiedział dowódca.

