Stolicę Rosji nawiedziły intensywne śnieżyce. W nocy z poniedziałku na wtorek w Moskwie spadło około 11 cm śniegu. To największe dzienne opady od 1995 roku, kiedy 27 stycznia spadło 10,6 cm śniegu. W ciągu dnia dalej intensywnie sypie i prędko nie przestanie.

Śnieżyce w Moskwie. Problemy na lotniskach, odradzają jazdę samochodem

W niektórych częściach miasta zaspy osiągnęły pół metra, a opady spowodowały poważne utrudnienia komunikacyjne. We wtorek rano niektóre samoloty, które miały wylądować na lotnisku Szeremietiewo, przekierowano do innych portów. Normalny ruch wznowiono po kilku godzinach.

Lotniska Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski pozostają otwarte, jednak tam również na początku dnia śnieżyce spowodowały wiele opóźnień.

Mieszkańcom Moskwy miejscowe władze odradzają podróże samochodem i zamiast tego zalecają przemieszczanie się metrem.

WXCHARTS Intensywne opady śniegu swoim zasięgiem objęły Moskwę i spowodowały tam utrudnienia w transporcie

"Jazda samochodem może dwu- lub trzykrotnie wydłużyć podróż. Do tego trzeba dodać kolejne 20-30 minut z powodu trwającego odśnieżania. Ryzyko wypadków oraz powstania korków znacząco wzrasta" - napisano w oświadczeniu moskiewskiego wydziału transportu, cytowanym przez "Moscow Times".

Władze miasta informują, że odśnieżanie ulic Moskwy będzie trwało przez całą dobę.

Sytuacja prędko się nie poprawi, ponieważ według prognoz opady śniegu nie ustaną w najbliższym czasie. Możliwe, że potrwają do czwartku, a pokrywa śnieżna w mieście w wielu miejscach może osiągnąć 50-60 cm.

Zimny powiew od wschodu. Najpierw w Rosji, potem w Polsce

Śnieżyce nie są jedynym pogodowym wyzwaniem w Rosji. Kolejnym będzie silny mróz.

Szczególnie trudna sytuacja może mieć miejsce w weekend. Według synoptyków z serwisu Gismeteo od soboty do poniedziałku w Moskwie nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura spadnie do -20, a w niektórych miejscach do nawet -25 stopni Celsjusza.

WXCHARTS Mroźne powietrze z Rosji dotrze do Polski, przynosząc dwudziestostopniowe mrozy

Ta masa arktycznego powietrza będzie na tyle duża, że swoim zasięgiem obejmie również Polskę. W okolicach weekendu również w naszym kraju możemy nocą doświadczyć ponad dwudziestostopniowego mrozu. Lokalnie w weekendową noc oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce może być do -26 stopni.



Źródło: Gismeteo, Meteoinfo, "Moscow Times", TASS

