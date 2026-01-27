Do zdarzenia, o którym informują teraz holenderskie media, doszło na początku stycznia. Pewna rodzina z Gandawy zakupiła w lokalnej piekarni ciasto, które zgodne z belgijską tradycją, je się wspólnie z najbliższymi w Święto Trzech Króli.

Galette des rois, bo tak nazywa się ten wypiek, jest zrobiony z ciasta francuskiego i wypełniony kremem migdałowym. W środku każdego ciasta znajduje się ziarno fasoli lub porcelanowa figurka. Ten kto podczas jedzenia znajdzie je w swoim kawałku zostaje "królem/królową" i zakłada papierową koronę, która jest dołączona do ciasta.

Gdy członkowie rodziny przystąpili do konsumpcji i poszukiwania ukrytych w cieście przedmiotów, jedna z osób zamiast fasoli lub figurki znalazła w swoim kawałku prawdziwy diament. Warty 500 euro kamień ukryty był w pudełeczku na biżuterię.

Jak się okazało nie był to przypadek, tylko akcja marketingowa jednego z miejscowych jubilerów.

Holenderskie media wyjaśniają, że diament znaleziony w cieście nie jest naturalny, ale został stworzony w warunkach laboratoryjnych. Nie różni się on jednak wyglądem, ani właściwościami fizycznymi od naturalnych diamentów.

- W ten sposób chciałem zwrócić uwagę na moje rzemiosło - powiedział fundator kamienia Christophe Van den Neucker, którego dziadek założył sklep jubilerski w 1911 roku.

- W ostatnich latach coraz częściej obserwuję, że biżuteria staje się produktem masowym, co jest bardzo smutne. Rzemiosło nie może odejść w zapomnienie - dodał jubiler.

Rodzina, która znalazła diament, nie zamierza go sprzedać. - Diament zostanie z nami. Chcemy przerobić go na biżuterię, która będzie piękną rodzinną pamiątką - zapewniają.

