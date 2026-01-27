Wpłacili zaliczki, zostali bez niczego. "Już nie liczę, że odzyskam pieniądze"

Jedną z poszkodowanych jest pani Daria ze Szczecina.

- Po umówieniu przyjechał przedstawiciel handlowy ze swoją ofertą. Od razu została sporządzona umowa i pobrana zaliczka. Wpłaciliśmy całość, bo chcieliśmy mieć to od razu z głowy. Montaż miał się odbyć w ciągu dziesięciu dni - opowiada Daria Olszewska, która wraz z narzeczonym wpłaciła 6 tys. zł.

Po dwóch tygodniach z firmą kontakt był już zupełnie inny. - Za każdym razem były przekładane te terminy montażu drzwi "za dwa tygodnie" - dodaje.

Ani pieniędzy, ani drzwi. "Wydawał się bardzo rzetelny, kompetentny"

Marta Zawadzka mieszka w Warszawie. Jej mama na nowe drzwi czeka od listopada. Wpłacona zaliczka to ponad 5 tysięcy złotych.

- To jest firma znana tutaj w okolicach dzielnicy, były ulotki, przedstawiciele firmy chodzili. Moja mama robiła remont mieszkania i chciała wymienić przede wszystkim drzwi wejściowe, ale też wewnętrzne - wspomina Marta Zawadzka.

ZOBACZ: "Interwencja". Mieszkanie wypełnił śmieciami. Sam śpi w aucie

- My wpłaciliśmy 2300 zł, to był lipiec, a drzwi miał być we wrześniu. Zaczęliśmy dzwonić do pana Mateusza, przedstawiciela. Pytaliśmy, co się dzieje z drzwiami - relacjonuje Joanna Kowalik, kolejna osoba, która czuje się poszkodowana.

Kolejna bohaterka reportażu, Paulina Mioduska na wymianę drzwi wzięła kredyt - 5700 zł. Spłaciła już dwie raty, a drzwi nie ma. Termin wymiany to luty, kobieta boi się, że do wykonania usługi jednak nie dojdzie. Jak się okazało firma, w której kobieta złożyła zamówienie przechodzi właśnie … restrukturyzację.

Materiał wideo "Interwencji" można obejrzeć TUTAJ.

- Wydawał się bardzo rzetelny, kompetentny, siedliśmy do stołu i zaczęliśmy oglądać drzwi, wymierzał je. Z góry wiedziałam, że wezmę kredyt na nie, a on powiedział, że możemy tutaj wszystko załatwić na miejscu w domu, tutaj również podpisaliśmy umowę na drzwi i umowę kredytową - wspomina pani Paulina.

- Dzwoniłam sama do producenta, spytać co z tymi drzwiami i pan powiedział, że nie ma takiego zamówienia. Ze strony tej firmy spod Wrocławia nie ma przyznania się do winy, tylko za każdym razem jest to "problem z montażystami", "opóźnienie ze strony producenta", "problemy logistyczne", a teraz ta "restrukturyzacja" - komentuje Daria Olszewska.

Klienci czekają na zamówione drzwi. Firma przechodzi restrukturyzację

Jak twierdzą klienci, kontakt z firmą jest utrudniony. Ekipa "Interwencji" postanowiła umówić się na spotkanie z jej przedstawicielami. Nasze maile pozostały bez odpowiedzi, dlatego pojechaliśmy do siedziby firmy niedaleko Wrocławia.

Waldemar Bukowski, właściciel firmy: W związku z sytuacją, jaką mamy w firmie, to chciałem wydać oświadczenie. Podpisaliśmy umowę z profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym i firma jest w trakcie przygotowywania i wdrażania planu restrukturyzacji. Dokumenty są właśnie składane do sądu i po nadzorem sądu będziemy starali się, w maksymalnym stopniu zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli. (…) Gdyby też nasi klienci zachowali troszkę większy spokój, to też łatwiej byłoby nam to realizować.

Reporter: Ale wie pan, ciężko zachować spokój jeżeli zapłaciło się zaliczkę, czeka się na drzwi i się tego nie otrzymało. Ja też bym była zdenerwowana i pan pewnie też byłby zdenerwowany.

Właściciel firmy: Rozumiem tych klientów, bardzo to rozumiem, zajmuje się tym tematem od lat, więc to też ich rozumiem i przepraszam za tę sytuację.

Reporter: Czy jest pan w stanie zagwarantować, przed kamerą, że wszystkie osoby dostaną pieniądze?

Właściciel firmy: To wszystko, co ja już mogę dzisiaj powiedzieć, także bardzo dziękuję, umówiliśmy się na oświadczenie. Ono i tak było znacznie dłuższe niż się umawialiśmy.

Reporter: Czyli nie ma możliwości zadawania pytania?

Właściciel firmy: Nie ma możliwości.

- Ja już nie liczę, że odzyskam pieniądze, mnie chodziło o to, żeby już nigdy nikogo więcej ta firma nie skrzywdziła, żeby ten proceder zamknął się. Dlatego zdecydowałyśmy się wystąpić w tym programie, żeby nikt nie dał się nabrać, żadna matka samotna, żaden człowiek, który z emerytury sobie drzwi wymienia i odejmuje sobie od ust - podsumowuje Joanna Kowalik.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Dorota "Doda" Rabczewska o patologiach w schroniskach dla zwierząt. Skala procederu poraża Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red./ / "Interwencja"