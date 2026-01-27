Władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały o wstrzymaniu realizacji projektu Mukaab. "Królestwo odchodzi od dużych wydatków na futurystyczne projekty, które zdominowały wizję Vision 2030 księcia Mohammeda bin Salmana" - przekazała agencja.

O rewizji programu Vision 2030 miała także zdecydować "presja fiskalna" wywołana cenami ropy utrzymującymi się poniżej poziomu pozwalającego na realizację pełnego wariantu strategii.

Arabia Saudyjska wstrzymuje budowę Mukaab. Sześcienny kolos może nigdy nie powstać

Mukaab, złoty, sześcienny kolos miał stanąć w centrum projektowanej dzielnicy New Murabba, która miał stanowić wizytówkę i nowy znak rozpoznawczy stolicy Arabii Saudyjskiej. "Kiedy wkraczasz do Mukaab, wkraczasz do innego świata" - zapowiadał inwestycję dyrektor wykonawczy New Murabba Michael Dyke.

W środku miała znaleźć się m.in. kopuła sklepiona ogromnym zakrzywionym wyświetlaczem oraz tarasy nawiązujące do mezopotamskim zigguratów. Prace rozpoczęto w 2024 r. od usunięcia ponad 10 mln metrów sześciennych gleby. Szacunkowo inwestycja miała pochłonąć 50 mld dolarów. Budynek miał zostać oddany do użytku w 2040 r. Budowa była widoczna na zdjęciach satelitarnych.

Choć monarchia rezygnuje z Mukaab, kontynuowane mają być prace nad innymi gigaprojektami, jak turystyczny kompleks Qiddiya City. Arabia Saudyjska przygotowuje się także do organizacji Światowej Wystawy Expo w 2030 r i piłkarskich mistrzostw świata w roku 2034.

