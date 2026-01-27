Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zapewnił, że Kijów nie będzie utrudniać żadnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ofiar rzezi wołyńskiej.

"Bez przeszkód". Ukraiński minister o poszukiwaniach na Wołyniu

Sybiha stwierdził, że jego zdaniem Ukraina i Polska poczyniły ostatnio "znaczący postęp" w bardzo delikatnych kwestiach historycznych. Oznajmił, że cieszy się z tego.

ZOBACZ: "Niemcy do dziś nie zapłacili Polsce". Karol Nawrocki mówił o reparacjach

- Prezydent Wołodymyr Zełenski poparł fakt, że poszukiwania i ekshumacje powinny odbywać się bez przeszkód. I tak się dzieje, zgody są wydawane z obu stron. I mogę jasno powiedzieć: nie może być, nie powinno być i nie będzie żadnych przeszkód w ekshumacjach. Bo wszystkie ofiary zasługują na cześć i pamięć - powiedział szef ukraińskiego resortu dyplomacji w rozmowie z portalem Europejska Prawda.

"To leży w interesie Polski". Sybiha o Ukrainie w UE

Sybiha uważa również, że ​​"sprzeczności" w stosunkach z Polską nie staną się "nieprzezwyciężalną przeszkodą" w przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Jego zdaniem Warszawa "rozumie, że członkostwo Ukrainy w UE leży w interesie samej Polski".

W grudniu 2025 roku polscy badacze otrzymali zgodę na przeprowadzenie nowych poszukiwań masowych grobów w Puźnikach, nieistniejącej obecnie wsi w obwodzie tarnopolskim.

W poniedziałek wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski ocenił w rozmowie z PAP, że do przełomu ws. ekshumacji na Wołyniu jeszcze daleko, jednak "jest światełko w tunelu", a strona ukraińska wskazuje, że jest gotowa na podejmowanie decyzji. Zapowiedział też, że IPN ponowi 24 wnioski dotyczące poszukiwań i ekshumacji w ponad 60 ukraińskich lokalizacjach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni