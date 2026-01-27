W wywiadzie dla Europejskiej Prawdy minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha podkreślił, że dwie z najbardziej wrażliwych kwestii w ramach procesu pokojowego pozostają nierozwiązane.

- To właśnie dla ich rozwiązania prezydent (Zełenski) jest gotów spotkać się z Putinem i omówić ten temat - wyjaśnił.

Chodzi o kontrolę nad terytorium zajętym przez Rosjan, do którego Kreml rości sobie prawa, oraz o elektrownię atomową w Zaporożu, która z kolei jako element infrastruktury krytycznej jest kluczowa dla zaspokojenia potrzeb Ukraińców.

Ukraina. Zełenski gotowy na spotkanie z Putinem. Rozmów szefów MSZ nie będzie

Sybiha dodał, że on sam nie widzi potrzeby spotykania się z rosyjskim ministrem spraw zewnętrznych Siergiejem Ławrowem.

- Nie powinniśmy tworzyć równoległych torów. Tworzone są zespoły negocjacyjne, w skład których wchodzą przedstawiciele MSZ. A tworzenie dodatkowych torów nie jest adekwatne do obecnej sytuacji, nie jest potrzebne - mówił.

Przypomnijmy, że od września 2022 roku w Ukrainie obowiązuje dekret zabraniający bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego miała zapobiec spiskowaniu Ukraińców przeciwko rządowi i sprzymierzaniu się z Rosją.

W styczniu 2025 roku Andrij Sybiha oświadczył, że zakaz negocjacji z Putinem nadal obowiązuje.

- Było wiele procesów negocjacyjnych, wiele tajnych rozmów. Szybko to zatrzymałem. Właśnie powstrzymał separatyzm w naszym kraju. Zabroniłem komukolwiek, jakimkolwiek politykom w Ukrainie, prowadzenia pewnych negocjacji ze stroną rosyjską, ze zwolennikami Putina podczas wojny - podkreślał Zełenski.

Kiedy dojdzie do spotkania Zełenskiego z Putinem?

Do tej pory - według Sybihy - zespoły negocjacyjne Rosji i Ukrainy mają za sobą "merytoryczne rozmowy" na temat parametrów zawieszenia broni i procedury monitorowania lub weryfikowania rozejmu.

W poniedziałek Zełenski ogłosił, że w tym tygodniu ma odbyć się kolejne trójstronne spotkanie delegacji Ukrainy, USA i Rosji po rozmowach w Abu Zabi.

Natomiast dzień wcześniej, w niedzielę, portal Axios podał nieoficjalnie, że również w tym tygodniu może dojść do spotkania Zełenskiego z Putinem. Z kolei w anonimowej wypowiedzi dla agencji Reutera amerykański urzędnik przekonywał, że spotkanie dwóch przywódców jest coraz bliżej. - Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń - przekazał.

Strona rosyjska dotąd nie potwierdziła gotowości Putina do spotkania z Zełenskim. W październiku ubiegłego roku rosyjski przywódca, cytowany przez agencję Reutera, twierdził jednak, że ewentualnie przyjąłby prezydenta Ukrainy u siebie w Moskwie.

