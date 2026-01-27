Na wody w regionie Bliskiego Wschodu wpłynął lotniskowiec USS Abraham Lincoln i kilka niszczycieli rakietowych. Według źródeł agencji Reutera zwiększa to możliwości Trumpa w zakresie "potencjalnego podjęcia działań militarnych przeciwko Iranowi".

USS Abraham Lincoln wpłynął na Morze Arabskie. Dowództwo wyjaśnia przyczyny

Centralne Dowództwo Armii USA poinformowało, że ruch okrętów związany jest z planami przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych.

"Dziewiąta Armia Powietrzna (Centralne Dowództwo Sił Powietrznych) przeprowadzi kilkudniowe ćwiczenia gotowości, aby wykazać zdolność do rozmieszczania, rozpraszania i utrzymywania sił powietrznych w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych" - podało amerykańskie wojsko w oświadczeniu.

"Nasi lotnicy udowadniają, że potrafią rozpraszać się, działać i wykonywać loty bojowe w wymagających warunkach - bezpiecznie, precyzyjnie i ramię w ramię z naszymi partnerami" - poinformował generał Derek France, dowódca komponentu powietrznego w Centralne Dowództwie Armii USA.

Trump o flocie USA na Bliskim Wschodzie: Być może nie będziemy musieli jej użyć

Według zapewnień amerykańskiej armii ćwiczenia mają zweryfikować procedury "nagłego ruchu personelu i sił powietrznych" oraz prowadzenie "rozproszonych operacji w lokalizacjach awaryjnych". Amerykanie mają także testować logistykę i skuteczność dowodzenia.

Oświadczenie dowództwa zostało opublikowane po tym, jak przemieszczenie lotniskowca w region Bliskiego Wschodu zostało odebrane jako przygotowanie do inwazji na Iran.

- Mamy ogromną flotę zmierzającą w tamtym kierunku i być może nie będziemy musieli jej użyć - powiedział Donald Trump cytowany przez Sky News. Amerykański prezydent miał także powiedzieć, że USS Abraham Lincoln wpłynął na Morze Arabskie "na wszelki wypadek".

Wysoko postawieni przedstawiciele irańskiego reżimu powiedzieli agencji Reutera, że Iran każdy atak potraktuje jako "wojnę totalną przeciwko Teheranowi".

