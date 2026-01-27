Adam Szłapka w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Polska

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" wystąpi rzecznik rządu Adam Szłapka. Rozmowę prowadzi Marek Tejchman. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studiu telewizyjnym na tle ekranów wyświetlających nocną panoramę miasta.
Polsat News
We wtorkowym wydaniu "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman będzie rozmawiał z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.

Po rozmowie z rzecznikiem rządu w studiu będzie gościł Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
