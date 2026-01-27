- Świat nie może być obojętny na to co działo się po roku 1945. Tylko 15 proc. sprawców z niemieckich obozów koncentracyjnych odpowiedziało. Świat odwracał przez wiele lat głowę od tej strasznej tragedii, odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Auschwitz. Po roku 1945 pamiętaliśmy o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach - mówił w 81. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki o reparacjach. "Do dziś nie zapłacili Polsce"

- Tyle dziś zachwytu słyszymy, że po roku 1945 nie było wojny światowej. Świat żył w pokoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych funkcjonowała, a przez tyle dekad nie udało się doprowadzić do odpowiedzialności osób, które było odpowiedzialne za tę śmierć i za ten symbol, w którym dziś jesteśmy - zaznaczył Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że "państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło Polsce reparacji za zło II wojny światowej". - Tak nie buduje się świata pokoju. Za każdą zbrodnię i za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić. Wtedy dopiero będziemy mogli mieć poczucie, że wykonaliśmy swój współczesny obowiązek - zauważył Nawrocki.

- Wieczna pamięć ofiarom Holokaustu, Żydom, którzy zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym Auschwitz, przedstawicielom jednego narodu, a obywatelom wielu państw - także mojej ojczyzny, Rzeczpospolitej - powiedział prezydent.

Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Obchody w Oświęcimiu

Prezydent podkreślał wcześniej, że "to naród niemiecki poparł narodowy socjalizm". - Świat przyglądał się, co dzieje się w III Rzeszy, co się dzieje w Polsce, ginęli Polacy, potem rozpoczął się Holocaust wymierzony w naród żydowski. Auschwitz jest dowodem narodowo- socjalistycznej ideologii, która znalazła dom w konkretnym państwie i symbolem obojętności - mówił Nawrocki.

We wtorek w Oświęcimiu i Brzezince z udziałem 21 żyjących ocalałych więźniów odbyły się obchody 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. 27 stycznia na świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

27 stycznia 81 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz. Stał się on symbolem zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach. To także miejsce kaźni Polaków, Romów i osób innych narodowości.

