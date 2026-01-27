13-letnia Polka porwana przez morze na Malcie. Trudne warunki poszukiwań
W poniedziałek wieczorem 13-letnia Polka została porwana przez wzburzone fale na morzu w zatoce Paradise Bay na Malcie. Miejscowe służby we wtorek rano wznowiły akcję poszukiwawczą, utrudnioną przez ekstremalne warunki pogodowe. Według doniesień, dziewczynka wyszła z bratem i ojcem, aby zrobić zdjęcia.
Na Malcie trwają poszukiwania 13-letniej Polki, która została porwana przez wzburzone morze w poniedziałek wieczorem. Miejscowe służby poinformowały, że we wtorek rano wznowiły poszukiwania dziecka, przerwane w nocy z powodu złych warunków pogodowych. W opublikowanym komunikacie, poproszono przebywających wokół turystów o opuszczenie terenu, aby umożliwić służbom ratunkowym skuteczne wykonanie ich pracy.
Zaginięcie 13-latki na Malcie. Porwało ją morze
Jak podał dziennik „Times of Malta”, także brat dziewczynki wpadł do morza, ale został uratowany przez ojca, który doznał obrażeń. Według gazety turyści z Polski - ojciec z dwojgiem dzieci, przebywający w hotelu w miejscowości Cirkewwa - poszli nad morze, prawdopodobnie po to, by zrobić zdjęcia.
Chłopiec i dziewczynka zostali porwani przez fale. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania dziewczynki. Misję ratunkową przerwano w nocy. Maltańskie służby przekazały, że ekstremalne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, utrudniają operację prowadzoną z użyciem śmigłowców, łodzi i dronów.
