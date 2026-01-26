Późnym popołudniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa hybrydowa służb i wojewodów z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Udział wziął w niej wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, wojewodowie i przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i reagowanie na sytuacje pogodowe i hydrologiczne, w tym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Wcześniej na terenach, gdzie obowiązują ostrzeżenia pogodowe, odbyły się posiedzenia Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego (WZZK).

ZOBACZ: Uwaga na mgły i marznący deszcz. Są ostrzeżenia IMGW

Jak przekazał po odprawie resort spraw wewnętrznych, 26 stycznia do godziny 15.00 w związku z sytuacją pogodową w całym kraju zanotowano ponad 200 zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim - 40. Według stanu z godz. 15.00 nie było awarii energetycznych, a wszystkie drogi były przejezdne.

Dziesiątki osób z urazami głowy i kończyn zgłaszają się w poniedziałek do szpitali w Wielkopolsce i województwie zachodniopomorskim. To przede wszystkim ofiary oblodzonych chodników, schodów i przystanków.

Trudne warunki pogodowe na zachodzie Polski. Odwołano część pociągów

Warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowały też opóźnienia i odwołania pociągów. PKP Intercity poinformowały m.in., że wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach: Rzepin - Szczecin Główny w obu kierunkach; Poznań Główny - Szczecin Główny w obu kierunkach oraz Poznań Główny - Piła Główna - Białogard w obu kierunkach.

W województwie wielkopolskim przejezdne są już linie kolejowe między Poznaniem a Wrocławiem oraz Wrześnią a Jarocinem; stabilizuje się ponadto sytuacja na linii między Poznaniem a Zbąszynkiem. W województwie lubuskim możliwe są już przejazdy liniami z Rzepina do Zbąszynka oraz między Sulechowem a Czerwieńskiem.

ZOBACZ: Pilna narada wszystkich służb w związku z pogodą. "Wzmożona czujność" w związku z pogodą

W województwie zachodniopomorskim wznowiono ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Krzyżem a Choszcznem oraz między Gryfinem a Szczecinem. Od Choszczna oraz od Runowa Pomorskiego do Szczecina Głównego pociągi przeciągane są przy pomocy lokomotyw spalinowych. Na pozostałych liniach, na których występuje oblodzenie sieci trakcyjnej, jeżdżą również pociągi regionalne o napędzie spalinowym.

Do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów spółek: PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Polregio i Koleje Wielkopolskie na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, oraz PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na obszarze działania tej drugiej spółki. W Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem w wielu szkołach odwołano lekcje.

Wielkopolska. Zamknięto ponad 200 szkół

W woj. wielkopolskim zajęć nie ma w 245 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Najwięcej szkół, ponad 100, zawiesiło lekcje w centrum regionu. Trudna sytuacja jest na północy województwa. Większość placówek odwołała zajęcia na cały dzień, część odwołała tylko pierwsze 2-3 lekcje. Głównym powodem odwołania lekcji jest problem z dojazdem do szkoły.

Podobnie jest w woj. zachodniopomorskim. Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, lekcje odwołano m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu i Gryfinie. W sumie zamkniętych zostało ponad 50 placówek. Placówki, w których odwołano lekcje, są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, jeśli nie mogły one pozostać w domu.

ZOBACZ: Atak zimy w Polsce. "Musimy przyjmować dla wszystkich służb warianty pesymistyczne"

Drogi krajowe są przejezdne, ale na części z nich zalega błoto pośniegowe.

Ostrzeżenia IMGW i RCB. Trudna sytuacja na drogach

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Natomiast w województwach: mazowieckim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim oraz częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi. W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się nawet do godz. 20.00 w poniedziałek.

Z kolei w woj. podkarpackim do godz. 17.00 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 7 st. C.

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało także alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego.

ZOBACZ: Zacznie się od śniegu, skończy na upałach. Nadchodzi pogodowy rollercoaster

Ponadto w poniedziałek wieczorem zaczną obowiązywać wydane przez IMGW ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem oraz przed gęstą mgłą.

Alerty zapowiadają, że do godz. 9.00 we wtorek na terenie województwa podlaskiego oraz częściowo woj. lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim oraz niektórych regionach woj. łódzkiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego utrzymywać się będą gęste mgły ograniczające widoczność do 200 m i lokalnie osadzające szadź.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni