Zełenski o rozmowach pokojowych. Padła data wznowienia rozmów z Rosją

Świat

- Spotkanie delegacji Rosji i Ukrainy może odbyć się w niedzielę, ale byłoby dobrze, gdyby miało to miejsce wcześniej - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim poniedziałkowym wystąpieniu. Zadowolenie z dotychczasowego przebiegu rozmów wyraził Kreml.

Wołodymyr Zełenski przemawia za mównicą z flagą Ukrainy.
PAP/Marcin Obara
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski domaga się konkretnych rezultatów negocjacji z Rosją

- Potrzebujemy prawdziwych rezultatów płynących z wysiłków dyplomatycznych, a nie kolejnego odroczenia ze strony Rosji - powiedział ukraiński przywódca. Potwierdził, że do kolejnego spotkania strony ukraińskiej z rosyjską również dojedzie w Abu Zabi.

 

Zełenski wezwał także sojuszników, aby nie osłabiali nacisków na Moskwę.

 

W ostatnich negocjacjach, które odbyły się w weekend, wzięli udział przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji, w tym m.in. Jared Kushner, Steve Witkoff, Rustem Umierow oraz Kyryło Budanow. Były to pierwsze od dłuższego czasu bezpośrednie rozmowy Ukraińców i Rosjan.

Rosjanie zadowoleni z rozmów pokojowych. "Konstruktywne"

Kanały Kremla przekazały w poniedziałek, że trójstronne rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prowadzone za pośrednictwem USA, między rosyjskimi i ukraińskimi negocjatorami, przebiegały w "konstruktywnym duchu", ale wciąż "jest wiele pracy".

 

- Błędem byłoby oczekiwać jakichkolwiek znaczących rezultatów po pierwszych kontaktach. Sam fakt, że te kontakty rozpoczęły się w konstruktywnym duchu, można postrzegać pozytywnie. Nadal jednak jest przed nami wiele pracy - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

 

Dwudniowe spotkanie w Abu Zabi w piątek i sobotę było pierwszym spotkaniem negocjatorów z Moskwy i Kijowa, którzy rozmawiali o planie forsowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, mającym na celu zakończenie prawie czteroletniej wojny.

 

- Nie powiedziałbym, że była tam jakakolwiek przyjazna atmosfera, na tym etapie jest to raczej niemożliwe - powiedział Pieskow. - Ale jeśli próbujesz coś osiągnąć poprzez negocjacje, musisz mówić konstruktywnie - dodał.

Gwarancje dla Ukrainy. Dokument leży na stole

Prezydent Ukrainy poinformował w niedzielę, że dokument gwarancji bezpieczeństwa od USA dla Ukrainy jest w pełni gotowy. Kwestia ta jest jednym z kluczowych warunków zakończenia wojny.

 

- Dla nas gwarancje bezpieczeństwa to przede wszystkim gwarancje ze strony Stanów Zjednoczonych. Dokument jest w 100 procentach gotowy i czekamy na potwierdzenie przez naszych partnerów daty i miejsca jego podpisania - poinformował Zełenski.


Nie wiadomo, co dokładnie zawiera dokument. Przed kilkoma tygodniami Zełenski sugerował, że chciałby, aby amerykańskie gwarancje dotyczyły okresu 50 lat.

 

Ukraiński przywódca podkreślił, że bezpieczeństwo gospodarcze jego państwu będzie gwarantować członkostwo w Unii Europejskiej. Zapewnił, że Ukraina będzie gotowa do akcesji do UE najpóźniej w 2027 roku.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
