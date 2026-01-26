Zderzenie busów na oblodzonej drodze. Dziewięcioro rannych, w tym dzieci

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek na ul. Czerskiej w Śliwicach w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie doszło do zderzenia dwóch busów. W jednym z nich podróżowało trzech pasażerów oraz kierowca, natomiast w drugim - sześciu pasażerów oraz kierowca.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas około 8:40. Było to zdarzenie z udziałem dwóch busów przewożących ludzi. W jednym z nich znajdowały się łącznie cztery osoby, w drugim siedem osób - poinformował polsatnews.pl kpt. mgr Grzegorz Polok, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

Śliwice. Zderzenie dwóch busów. Są poszkodowani

Kpt. mgr Polok poinformował, że poszkodowanych zostało dziewięć osób. Dwie z nich doznały poważnych obrażeń. - Wśród poszkodowanych jest troje dzieci, które zgłaszały dolegliwości bólowe, bez widocznych obrażeń - poinformował rzecznik KP PSP w Tucholi.

Jak poinformowała polsatnews.pl sierż. Marta Porożynska z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, ze wstępnych ustaleń wynika, że 51-letni kierujący busem marki Opel, z uwagi na panujące warunki na drodze, stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Volkswagen, kierowanym przez 38-latka.

- W wyniku uderzenia Opel dachował. Kierujący posiadają uprawnienia, są trzeźwi - powiedziała sierż. Porożynska. - Pojazdem Opel podróżowało trzech pasażerów, z czego dwóch zostało przetransportowanych z obrażeniami do szpitali. Pojazdem Volkswagen podróżowało sześciu pasażerów, którym udzielono pomocy. Te osoby wraz z kierującymi także zostały przetransportowane do szpitali - dodała.

Wypadek w Śliwicach. Zderzyły się dwa busy, poszkodowani w szpitalach

Rzeczniczka tucholskiej komendy zapewniła, że w toku prowadzonego postępowania zostaną ustalone dokładne okoliczności wypadku oraz to, kto ponosi odpowiedzialność za jego spowodowanie.

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, w poniedziałek na drogach występują utrudnienia. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

