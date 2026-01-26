Zbigniew Parafianowicz w "Najważniejszych pytaniach". Transmisja w Polsat News
Polska
Czy Ukraina ma szansę na prawdziwy pokój? Jaka podczas negocjacji będzie rola Polski? Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w "Najważniejszych pytaniach" będzie Zbigniew Parafianowicz, publicysta i autor książki "Polska na wojnie".
Gościem "Najważniejszych pytań" będzie Zbigniew Parafianowicz
Transmisja na żywo od godziny 18.00 w Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.
Wcześniejsze odcinki programu "Najważniejsze pytania" możesz zobaczyć tutaj.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej