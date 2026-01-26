Za kradzież włosów grozi mu 10 lat więzienia. Straty na setki tysięcy

Warszawscy policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do salonu sprzedaży włosów w warszawskim Wilanowie.

Warszawa: Włamanie do salonu z włosami. Straty na 800 tys. złotych

"Sprawca pod osłoną nocy włamał się do lokalu przez okno znajdujące się w pomieszczeniu gospodarczym. Następnie dostał się do wnętrza salonu, skąd ukradł kilkaset wiązek włosów naturalnych. Część wiązek została również przez niego zniszczona" - opisuje asp. szt. Marta Haberska.

Policjantka zaznaczyła, że właściciel salonu oszacował straty na kwotę ponad 800 tys. złotych.

Zebrane informacje i zabezpieczone ślady doprowadziły do wytypowania sprawcy i ustalenia miejsca, w którym się ukrywał. Podejrzanym okazał się 29-letni mężczyzna. Został zatrzymany na terenie Bemowa i doprowadzony do komendy.

Za kradzież włosów grozi mu 10 lat więzienia

"Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem, za które Kodeks karny przewiduje karę nawet 10 lat pozbawienia wolności" - przekazała policjantka.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

